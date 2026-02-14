Διάσκεψη Μονάχου: Αμερικανικά εύσημα στην Ελλάδα για Κάθετο Διάδρομο και ενεργειακές συμφωνίες
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:15 - 14 Φεβ 2026

Διάσκεψη Μονάχου: Αμερικανικά εύσημα στην Ελλάδα για Κάθετο Διάδρομο και ενεργειακές συμφωνίες

Reporter.gr Newsroom
Θετική αναφορά στην Ελλάδα και στον ρόλο της στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου έκανε ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Jarred Agen, μιλώντας στο πάνελ για τη γεωπολιτική της ενέργειας στο πλαίσιο της Munich Security Conference.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος εξήρε τη συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ, αναφερόμενος τόσο στις συμφωνίες που υπογράφηκαν στο πλαίσιο του P-TEC όσο και στη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ουκρανία και την Κεντρική Ευρώπη.

«Η ενέργεια ως εργαλείο ειρήνης»

Ο σύμβουλος του Προέδρου Donald Trump χαρακτήρισε την ενέργεια «εργαλείο επίτευξης της ειρήνης στην Ουκρανία», υπογραμμίζοντας ότι η μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του Κάθετου Διαδρόμου αποτελεί βασικό στοιχείο της ατζέντας ενεργειακής κυριαρχίας των ΗΠΑ.

Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Έλληνα υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, που παρακολουθούσε τη συζήτηση, εξέφρασε δημόσια τα συγχαρητήριά του, σημειώνοντας ότι πέρα από τις τοποθετήσεις σε συνέδρια, «η πραγματική δουλειά γίνεται στις εγκαταστάσεις LNG, όπου βλέπει κανείς τα φορτία να φτάνουν».

P-TEC και νέες συμφωνίες στην Ουάσιγκτον

Αναφερόμενος στο P-TEC, ο Agen αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκαν δύο αποστολές στην Αθήνα το προηγούμενο έτος, με τη συμμετοχή υπουργών Ενέργειας από την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, με στόχο την προώθηση συμφωνιών για τη ροή φυσικού αερίου από την Ελλάδα και την Πολωνία προς την Ουκρανία.

Όπως είπε, οι προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν με νέα συνάντηση στην Ουάσιγκτον στις 24 Φεβρουαρίου, με αντικείμενο την επιτάχυνση της υλοποίησης του Κάθετου Διαδρόμου. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα συνάντηση στο Χιούστον, στο πλαίσιο της CERAWeek (23–27 Μαρτίου), με στόχο την επίτευξη επιπλέον συμφωνιών.

Η ουκρανική διάσταση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του Oleksiy Ryabchyn, διευθυντή Διεθνών Σχέσεων της Naftogaz, ο οποίος ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη συμφωνία της Naftogaz με την κοινοπραξία AKTOR–ΔΕΠΑ, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική πλευρά συνέβαλε ώστε τα τιμολόγια του Κάθετου Διαδρόμου να αποκτήσουν ενιαία δομή, γεγονός που διευκόλυνε την πρώτη συμφωνία με τους Έλληνες εταίρους. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία των φορτίων LNG για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας κατά τον χειμώνα.

Η πρώτη συμφωνία LNG και η Ρεβυθούσα

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιανουαρίου 2026 υπεγράφη η πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG προς την Ουκρανία από την ATLANTIC SEE LNG TRADE, με προμηθευτή την BP και αγοραστή τη Naftogaz.

Το πρώτο φορτίο αναμένεται να φτάσει στη Ρεβυθούσα και στη συνέχεια να αποσταλεί στην Ουκρανία τον Μάρτιο, μέσω της διαδρομής Route 1 (Ελλάδα–Βουλγαρία–Ρουμανία–Μολδαβία–Ουκρανία). Η ανώτατη προς διαμετακόμιση ποσότητα μπορεί να φτάσει το 1 εκατ. MWh, υπό την προϋπόθεση διαθεσιμότητας επαρκούς χωρητικότητας στα δίκτυα, η οποία μέχρι πρόσφατα κυμαινόταν περίπου στις 700.000 MWh.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη εμπορική συμφωνία για προμήθεια αμερικανικού LNG υπεγράφη ήδη από το 2026 — και όχι από το 2030 όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί — επιταχύνοντας ουσιαστικά την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου και ενισχύοντας τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πράσινη μετάβαση με γεωπολιτικά ρίσκα: Το δύσκολο ενεργειακό παζλ της Ευρώπης

BofA: ΑΠΕ, πυρηνική ενέργεια και LNG αποκλιμακώνουν τις τιμές φυσικού αερίου

Η Ελλάδα πληρώνει την υψηλότερη τιμή στην Ευρώπη για το αμερικανικό LNG

Εξάρχου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι εθνικό στοίχημα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

