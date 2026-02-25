«Συμμαχία» Metlen-Shell για προμήθειες LNG - Οι «διάδρομοι» και οι ποσότητες
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:15 - 25 Φεβ 2026

«Συμμαχία» Metlen-Shell για προμήθειες LNG - Οι «διάδρομοι» και οι ποσότητες

Reporter.gr Newsroom
Η Shell, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας LNG στον κόσμο και η MΕTLEN, η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο τη διαμόρφωση μια ισχυρής συνεργασίας για την προμήθεια και εμπορία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG). 

Να σημειωθεί πως και οι δύο εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, στον Δείκτη FTSE 100 και σύμφωνα με το MoU που συνυπέγραψαν θα προμηθεύουν και θα εμπορεύονται μεγάλες ποσότητες LNG.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συμφωνία προβλέπει τη μεταφορά περίπου 0,5 έως 1,0 bcm ετησίως για την πενταετία 2027-2031, με παράδοση στις ελληνικές εγκαταστάσεις υποδοχής και αεριοποίησης στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρούπολη.

Προβλέπεται δε και η χρήση του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Vertical Gas Corridor) για τη πρόσβαση και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, πέραν αυτών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

"Η Shell, ως ο μεγαλύτερος αγοραστής LNG από τις ΗΠΑ, βρίσκεται σε ισχυρή θέση να υποστηρίξει τις αυξανόμενες ανάγκες προμήθειας φυσικού αερίου μέσω του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της, των προηγμένων δυνατοτήτων μεταφοράς και της εκτεταμένης τεχνογνωσίας της στην αγορά" αναφέρει η ανακοίνωση που προσθέτει ότι:

"Η METLΕN, με την υποστήριξη αυτή, αναδεικνύεται έτι περαιτέρω σε σημαντικό παίκτη φυσικού αερίου στη περιοχή, ενισχύοντας τη ρευστότητα της αγοράς, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και στην ανάδειξη της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου."

Όπως τόνισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLΕN: «Το MoU με τη Shell αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ρόλου της METLΕN στις ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου. Η συνεργασία μας επιβεβαιώνει τη κοινή μας δέσμευση για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ευρώπης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την εξέλιξη της Ελλάδας σε έναν βασικό ενεργειακό κόμβο στην περιοχή».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το MoU αντανακλά την βούληση των δύο μερών για κοινή ανάπτυξη σε μία σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, ευθυγραμμιζόμενοι με την πρωτοβουλία του του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου.

Η συμφωνία υπεγράφη στην Washington από τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Chief Executive Director International Energy Supply & Trading της METLΕN και από τον Tom Summers, Executive Vice President Shell LNG, ενώ η παρουσία των Σταύρου Ν. Παπασταύρου, Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας της Ελλάδας, Chris Wright, Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Doug Burgum, Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας και Υπουργού Εσωτερικών, Kimberly Guilfoyle, Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και Colette Hirstius, Προέδρου της Shell USA, Inc. ανέδειξε τη μεγάλη βαρύτητα αυτής της συνεργασίας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:23

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 18:15

Fais Group: Ολοκλήρωση της πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:12

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι

Τεχνολογία
02/06/2026 - 18:01

WE LEAD: 3 στις 4 απόφοιτες εργάζονται σήμερα στην τεχνολογία

Πολιτική
02/06/2026 - 18:00

Παπασταύρου: Τέλος στην πολυνομία της δόμησης – Ο νέος Κώδικας Χωροταξίας αλλάζει το τοπίο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/06/2026 - 17:50

CrediaBank: Στεγαστικό δάνειο με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%

Οικονομία
02/06/2026 - 17:47

ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια: «Οι πολίτες πληρώνουν, όσο η κυβέρνηση λυπάται»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/06/2026 - 17:41

Η Γιούλη Λαρά στο Game On με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:38

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους

Σχόλια Αγοράς
02/06/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Ποδαρικό «σημειωτόν» στον Ιούνιο, αλλά με άνοιγμα στη ναυτιλιακή αγορά

Υγεία
02/06/2026 - 17:36

Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη: Τι είναι, τα συμπτώματα και πώς να προστατευτείτε χωρίς πανικό

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:28

Panathēnea 2026: Το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας συναντήθηκε στην Αθήνα

Πολιτική
02/06/2026 - 17:27

Υπόθεση υποκλοπών: Το ΠΑΣΟΚ ζητά κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
02/06/2026 - 17:16

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 17:13

Η AI κρατά όρθια τη Wall Street παρά τη βουτιά της Alphabet

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:11

Ουκρανία: Προς έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ - Αίρει τις αντιρρήσεις της η Ουγγαρία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:48

Μαγιάρ: Συνάντηση με Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, αν υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα της ουγγρικής μειονότητας

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:45

Σοκαριστικά τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα - Με 45 μαχαιριές η δολοφονία της 39χρονης

Πολιτική
02/06/2026 - 16:39

ΠΑΣΟΚ: Στη Βουλή τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Κτηματολόγιο - Ζητά πλήρη λογοδοσία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:31

Η ΕΕ εντείνει την προσπάθεια για τεχνολογική αυτονομία και μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:26

ΕΕ: Σύσταση σε εννέα χώρες για σταδιακή άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του Σένγκεν

Ναυτιλία
02/06/2026 - 16:20

ΟΛΠ Α.Ε.:  Με δυναμική και ενεργή παρουσία στα Ποσειδώνια 2026

Πολιτική
02/06/2026 - 16:15

Τασούλας: Ελλάδα και Παναμάς ενισχύουν τη συνεργασία τους σε ναυτιλία, τουρισμό και εμπόριο

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:05

Νέα πυρηνική ανάπτυξη στην Ευρώπη υπό εξέταση στις ΗΠΑ – Ποιοι αμυντικοί όμιλοι κερδίζουν έδαφος

Ειδήσεις
02/06/2026 - 15:55

Ρεκόρ για τις αμυντικές εξαγωγές του Ισραήλ: Στα 19,2 δισ. δολάρια το 2025

Υγεία
02/06/2026 - 15:53

Υπουργείο Υγείας: Καμπάνια πρόληψης των πνιγμών για ανθρώπους άνω των 60 ετών

Πολιτική
02/06/2026 - 15:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόταση αρχειοθέτησης για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 15:31

Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας

Πολιτική
02/06/2026 - 15:27

Παραστατίδης: Οι προβλέψεις για το τέλος του ΠΑΣΟΚ θα πάνε «κουβά» – Πορευόμαστε αυτόνομα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 15:24

Safe Bulkers: Πρώτη ναυτιλιακή που εισάγεται στην Euronext Athens - Στα 580 εκατ. ευρώ η αποτίμηση

