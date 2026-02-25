«Συμμαχία» Metlen-Shell για προμήθειες LNG - Οι «διάδρομοι» και οι ποσότητες

Η Shell, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας LNG στον κόσμο και η MΕTLEN, η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο τη διαμόρφωση μια ισχυρής συνεργασίας για την προμήθεια και εμπορία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG).

Να σημειωθεί πως και οι δύο εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, στον Δείκτη FTSE 100 και σύμφωνα με το MoU που συνυπέγραψαν θα προμηθεύουν και θα εμπορεύονται μεγάλες ποσότητες LNG.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συμφωνία προβλέπει τη μεταφορά περίπου 0,5 έως 1,0 bcm ετησίως για την πενταετία 2027-2031, με παράδοση στις ελληνικές εγκαταστάσεις υποδοχής και αεριοποίησης στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρούπολη.

Προβλέπεται δε και η χρήση του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Vertical Gas Corridor) για τη πρόσβαση και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, πέραν αυτών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

"Η Shell, ως ο μεγαλύτερος αγοραστής LNG από τις ΗΠΑ, βρίσκεται σε ισχυρή θέση να υποστηρίξει τις αυξανόμενες ανάγκες προμήθειας φυσικού αερίου μέσω του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της, των προηγμένων δυνατοτήτων μεταφοράς και της εκτεταμένης τεχνογνωσίας της στην αγορά" αναφέρει η ανακοίνωση που προσθέτει ότι:

"Η METLΕN, με την υποστήριξη αυτή, αναδεικνύεται έτι περαιτέρω σε σημαντικό παίκτη φυσικού αερίου στη περιοχή, ενισχύοντας τη ρευστότητα της αγοράς, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και στην ανάδειξη της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου."

Όπως τόνισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLΕN: «Το MoU με τη Shell αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ρόλου της METLΕN στις ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου. Η συνεργασία μας επιβεβαιώνει τη κοινή μας δέσμευση για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ευρώπης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την εξέλιξη της Ελλάδας σε έναν βασικό ενεργειακό κόμβο στην περιοχή».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το MoU αντανακλά την βούληση των δύο μερών για κοινή ανάπτυξη σε μία σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, ευθυγραμμιζόμενοι με την πρωτοβουλία του του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου.

Η συμφωνία υπεγράφη στην Washington από τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Chief Executive Director International Energy Supply & Trading της METLΕN και από τον Tom Summers, Executive Vice President Shell LNG, ενώ η παρουσία των Σταύρου Ν. Παπασταύρου, Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας της Ελλάδας, Chris Wright, Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Doug Burgum, Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας και Υπουργού Εσωτερικών, Kimberly Guilfoyle, Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και Colette Hirstius, Προέδρου της Shell USA, Inc. ανέδειξε τη μεγάλη βαρύτητα αυτής της συνεργασίας, καταλήγει η ανακοίνωση.