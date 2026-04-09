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Εξάρχου: Σχέδια για νέο FSRU μέχρι το 2030 – Οι συμφωνίες LNG της Atlantic SEE
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:57 - 09 Απρ 2026

Εξάρχου: Σχέδια για νέο FSRU μέχρι το 2030 – Οι συμφωνίες LNG της Atlantic SEE

Reporter.gr Newsroom
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Η Atlantic SEE LNG Trade στοχεύει να ολοκληρώσει μέσα στους επόμενους μήνες μια σειρά συμφωνιών για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με αγοραστές στην ανατολική Ευρώπη, με σκοπό να προχωρήσει τα σχέδιά της για την ανάπτυξη νέας υποδομής εισαγωγής LNG στην Ελλάδα μέχρι το τέλος της δεκαετίας, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Εξάρχου, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Platts της S&P Global Energy.  

Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, η εταιρεία αναμένει ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού θα έχει εξασφαλίσει ποσότητες της τάξης των 5 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως, οι οποίες αποτελούν τον αρχικό της στόχο.

Η Atlantic SEE, που ιδρύθηκε στα τέλη του 2025, ανήκει κατά 60% στην AKTOR Group και κατά 40% στη ΔΕΠΑ. Τον Νοέμβριο υπέγραψε 20ετή συμφωνία με την αμερικανική Venture Global για προμήθεια LNG έως 4 δισ. κ.μ. ετησίως από το 2030. Έκτοτε, προχώρησε σε μνημόνια συνεργασίας με αγοραστές σε χώρες του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Αλβανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ αναμένεται και νέα συμφωνία εντός Απριλίου. Ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι προτεραιότητα δίνεται στην οριστικοποίηση συμφωνιών με Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Ρουμανία, παρά τις νομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν στη Βοσνία όσον αφορά τα δικαιώματα εισαγωγής φυσικού αερίου.

Παράλληλα με τις εμπορικές συμφωνίες, η εταιρεία προγραμματίζει την ανάπτυξη νέων υποδομών για την αποτελεσματική διακίνηση των ποσοτήτων LNG. Κεντρικό στοιχείο είναι η κατασκευή νέου πλωτού τερματικού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) στην Ελλάδα, με δυναμικότητα 4,5 έως 5 δισ. κ.μ. ετησίως, ο οποίος αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη του 2028 ή στις αρχές του 2029 και το αργότερο έως το 2030.

Η τελική τοποθεσία δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, αλλά η Αλεξανδρούπολη συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ενώ εξετάζεται και δεύτερη περιοχή. Η εταιρεία σχεδιάζει να παραγγείλει τη μονάδα το φθινόπωρο του 2026 και έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης. Στα σχέδια περιλαμβάνονται επίσης παρεμβάσεις στο υφιστάμενο δίκτυο αγωγών για την ενίσχυση της ροής φυσικού αερίου από τον νότο προς τον βορρά.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος με το Ιράν επηρεάζουν τον προγραμματισμό της Atlantic SEE, επιταχύνοντας την ανάγκη εξασφάλισης φορτίων LNG πριν από το 2030. Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η πιθανή μείωση των εξαγωγών από το Κατάρ ενισχύει την εξάρτηση της Ευρώπης από το αμερικανικό LNG, με τη ζήτηση να εκτιμάται αυξημένη τα επόμενα δύο χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Atlantic SEE επιδιώκει να αξιοποιήσει τις συμφωνίες της με τις ΗΠΑ ώστε να εξασφαλίσει πρόσθετες ποσότητες για την περίοδο 2027–2028, αν και παραδέχεται ότι δεν είναι σαφές κατά πόσο η αμερικανική αγορά διαθέτει επαρκείς ποσότητες για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της Ευρώπης.

Παρά τις εντάσεις στις διατλαντικές σχέσεις, η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη ότι οι Αμερικανοί παραγωγοί θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, ενώ παράλληλα εξετάζει και εναλλακτικές πηγές προμήθειας εντός Ευρώπης, με μικρότερες αλλά σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου να βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων της.

Στο μεταξύ, οι τιμές του LNG στην ευρωπαϊκή αγορά καταγράφουν σημαντική άνοδο μετά την έναρξη της κρίσης, με τον δείκτη DES Mediterranean στις αρχές Απριλίου να διαμορφώνεται πάνω από τα 17 δολάρια ανά εκατομμύριο θερμικές μονάδες, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα των τελών Φεβρουαρίου και αναδεικνύοντας την αυξημένη αβεβαιότητα και τη στροφή της αγοράς προς εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.

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