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HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Empowering Interns»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:21 - 30 Απρ 2026

HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Empowering Interns»

Reporter.gr Newsroom
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Τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης προσφέρει η HELLENiQ ENERGY, σε Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και σε όσους αποφοιτούν κατά τη φετινή χρονιά υλοποίησης του Προγράμματος.  

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns” εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών της HELLENiQ ENERGY για την προσέλκυση, ανάπτυξη και ανάδειξη ταλέντων, συμβάλλοντας στη δημιουργία της επόμενης γενιάς επαγγελματιών που θα στηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι φοιτητές και νέοι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία, συμμετέχοντας ενεργά σε έργα που αντανακλούν τις σύγχρονες προκλήσεις και τις προοπτικές του ενεργειακού τομέα. Θα συνεργαστούν με έμπειρα στελέχη της HELLENiQ ENERGY και επαγγελματίες του κλάδου αναπτύσσοντας τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, ενώ το έργο που θα υλοποιήσουν θα παρουσιαστεί στο τέλος του προγράμματος, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης.

Η απασχόληση αφορά τόσο την HELLENiQ ENERGY όσο και επιμέρους εταιρείες του Ομίλου όπως οι ΕΚΟ, Enerwave, HELLENiQ Petroleum, HELLENiQ Renewables και HELLENiQ Upstream. Η πρακτική άσκηση θα έχει διάρκεια δύο (2) μηνών, θα πραγματοποιηθεί κατά τους θερινούς μήνες Ιουλίου και Αυγούστου και οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 3 Μαΐου 2026.

Το “Empowering Interns” καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και απευθύνεται σε φοιτητές Τμημάτων Μηχανικών (π.χ. Μηχανολόγων, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων), Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Πληροφορικής και συναφών ειδικοτήτων που συνδέονται με τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα:

  • Οι απόφοιτοι να έχουν αποφοιτήσει το ίδιο έτος με το έτος υλοποίησης του Προγράμματος.
  • Οι προπτυχιακοί φοιτητές να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 60% της συνολικής διάρκειας φοίτησης της σχολής τους.
  • Ο μέσος όρος βαθμολογίας, για το σύνολο των ετών φοίτησης, να είναι τουλάχιστον 6,5 (λίαν καλώς) ή αντίστοιχη βαθμολογία από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του βασικού τους πτυχίου (προπτυχιακές σπουδές).
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency in English).
  • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Περισσότερες πληροφορίες και η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο Προγράμματα Απασχόλησης Φοιτητών , με προθεσμία υποβολής έως την Κυριακή 3 Μαΐου 2026.

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