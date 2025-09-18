Τελεσίγραφο από την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Δεν θα χαθούν τα κονδύλια, λέει η κυβέρνηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να καταθέσει νέο και βελτιωμένο σχέδιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις έως τις 2 Οκτωβρίου, προειδοποιώντας για πιθανή αναστολή των πληρωμών εάν δεν συμμορφωθεί. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας - από τη μεριά του - διαβεβαιώνει ότι η χώρα προχωρά σε εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές και ότι οι αγρότες δεν θα χάσουν τα χρήματά τους.

Πιο αναλυτικά, σε επιστολή που απέστειλε η αρμόδια διεύθυνση αναφέρει ότι το σχέδιο που έχει προτείνει η χώρα μας δεν είναι επαρκές για να διορθώσει τις ελλείψεις και δεν συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, ενδέχεται να ανασταλούν οι μηνιαίες και ενδιάμεσες πληρωμές, δηλαδή να σταματήσουν οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, εξήγησε ότι η προθεσμία αφορά την υποβολή ενός νέου σχεδίου, το οποίο θα ενσωματωθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Action Plan. Υποστήριξε, δε, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Κι ενώ η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε «πρεμιέρα» και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν είναι καθόλου θετικές, ο κ. Τσιάρας επέμεινε ότι το αρμόδιο υπουργείο κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για την εξυγίανση του Οργανισμού σε πλήρη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας πως υπάρχει απόλυτη συμφωνία για όλα όσα γίνονται.

Ο κ. Τσιάρας προσέθεσε, ακόμη, ότι από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ, έχει εκπονηθεί ένα σχέδιο δράσης που αφορά το κατά πόσο ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να κάνει συγκεκριμένα βήματα ώστε να απομακρυνθεί από το στόχαστρο, είτε λόγω κακών πληρωμών είτε λόγω κακών ελέγχων, που ήταν οι κύριες αιτίες επιβολής προστίμων.

Επιπλέον, ανέφερε πως νέα ζητήματα έχουν προκύψει, όπως η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ενώ στη διαδικασία προστίθενται στοιχεία όπως η ανάγκη για το στοιχείο ταυτότητας του ακινήτου, γνωστό ως ΑΤΑΚ. Επίσης, για να γίνουν οι πληρωμές πρέπει να προηγηθούν πλήρεις και όχι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Σχετικά με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο υπουργός τόνισε ότι έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια εξάμηνη παράταση για το σχέδιο δράσης, ώστε να ολοκληρωθούν όλα τα απαραίτητα βήματα. Το επόμενο διάστημα θα καθοριστεί η νέα μορφή του Οργανισμού, η οποία θα είναι υπό την επίβλεψη και έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ χρειάζονται «πολύ σκληρές αποφάσεις» και η ενσωμάτωση διαδικασιών που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως οι αγρότες που αναμένουν πληρωμές δεν πρόκειται να χάσουν τα χρήματά τους.

Τέλος, αναφορικά με τις ζωονόσους, ο υπουργός ξεκαθάρισε πως «εμβόλιο για την ευλογιά δεν έχει εφαρμοστεί σε καμία ευρωπαϊκή χώρα» και δεν υπάρχει ευρωπαϊκό εμβόλιο, κάτι που θα δημιουργούσε πρόβλημα στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων, ειδικά της φέτας. Επισήμανε ότι «αν εφαρμόσουμε έναν εμβολιασμό που, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, δημιουργεί ανοσία μόνο στο 60% των ζώων, τότε για το υπόλοιπο 40% δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν τα αντισώματα προέρχονται από τον εμβολιασμό ή από τη νόσο», κάτι που θα προκαλούσε σημαντικά προβλήματα.