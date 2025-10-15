Κέλλας: Ξεκίνησαν οι πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους - Το χρονοδιάγραμμα μέχρι τα Χριστούγεννα

Ξεκίνησαν από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου οι πρώτες πληρωμές στους αγρότες και κτηνοτρόφους, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή Newsroom. Οι πρώτες καταβολές αφορούν τα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και βιολογικής μελισσοκομίας για το πρόγραμμα 2022–2024 και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον κ. Κέλλα, στη συνέχεια θα πληρωθούν τα υπόλοιπα του 2024, συμπεριλαμβανομένων της αναδιανεμητικής του προγράμματος ΓΙΑΝΓΚ και του προγράμματος Οίνου και Μελισσοκομίας, ενώ μέχρι τα Χριστούγεννα όλες οι πληρωμές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί.

Ημερομηνίες επόμενων πληρωμών

Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας προβλέπεται:

Καταβολή 12 εκατομμυρίων ευρώ για ακαλλιέργητα χωράφια λόγω φερτών υλικών.

Ενίσχυση για ζωοτροφές ύψους έως 63 εκατομμυρίων ευρώ (με κλείσιμο ΟΣΔΕ στις 20 Οκτωβρίου).

Το επόμενο δεκαήμερο θα πραγματοποιηθούν οι αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα από ευλογιά και πανώλη.

Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται:

Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 70% για την τρέχουσα χρονιά, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο από την ΑΑΔΕ και καταβολές ζημιών από τον ΕΛΓΑ για ζημιές που σημειώθηκαν το 2025 λόγω παγετού.

Πληρωμές για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου μετά τις καταστροφές του κυκλώνα Ντάνιελ, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα καταβλήθηκαν 1,5 εκατομμύρια ευρώ στους παραγωγούς της πατάτας Νάξου και της μαστίχας Χίου. Ο κ. Κέλλας τόνισε ότι οι αποζημιώσεις για το 2023 είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με πέρυσι, με ποσά που φτάνουν τα 250 € για καθαρόαιμα θηλυκά και τα 500 € για αρσενικά.

Έλεγχοι και διαφάνεια

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η ευρωπαϊκή υπηρεσία OLAF βρίσκεται ήδη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταπολέμηση της απάτης, ενώ συνεχίζονται κανονικά οι έλεγχοι από το Εσωτερικών Υποθέσεων και την Οικονομική Αστυνομία σε 50.000 ΑΦΜ. Παρά τις καθυστερήσεις που προκαλούνται από περιπτώσεις απάτης, όπως τόνισε ο κ. Κέλλας, οι περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι τίμιοι και θα λάβουν κανονικά τα χρήματά τους.

Νέες ρυθμίσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους

Στη Βουλή ψηφίζεται η διάταξη για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων που έχασαν τα κοπάδια τους, καθώς και για αναστολή πληρωμής δημοτικών τελών και οφειλών προς ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Παράλληλα, βρίσκεται «στον ορίζοντα» η ρύθμιση για την επαναφορά των 120 δόσεων για αγρότες που βρέθηκαν εκτός προγράμματος στην ΔΕΗ λόγω οφειλών.

Ο κ. Κέλλας υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται κανονικά και ότι η κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη στην έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους.