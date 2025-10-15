ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 8% στις τιμές παραγωγού στη γεωργία – Πιέσεις στο ελαιόλαδο

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2020=100,0 για τον μήνα Αύγουστο 2025, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη (15/10), έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 8,0%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Αυγούστου 2024, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2023, είχε παρουσιάσει μείωση 3,9%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 8,0%, τον μήνα Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024 (Πίνακας 1), οφείλεται: α) στη μείωση κατά 9,3% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας «Ελαιόλαδο», και β) στην αύξηση κατά 4,0% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 5,9%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 – Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2023 – Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 3,2%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,8%, τον μήνα Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 1,3% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας «Λοιπά αγαθά και υπηρεσίες», και β) στην αύξηση κατά 0,8% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,1%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 – Αυγούστου 2025 παρουσίασε μείωση 2,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2023 – Αυγούστου 2024.