Τσιάρας: Έως το τέλος του μήνα πληρωμές 600 εκατ. ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους
15:22 - 12 Νοε 2025

Τσιάρας: Έως το τέλος του μήνα πληρωμές 600 εκατ. ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Τη διαβεβαίωση ότι έως το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, καθώς και το Μέτρο 23, συνολικού ύψους περίπου 550–600 εκατομμυρίων ευρώ, έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε σημερινές (12/11) συνεντεύξεις σε Real FM και Action 24.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «μέχρι το τέλος του μήνα θέλουμε να πληρώσουμε την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23», σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά αξιοποιούνται ευρωπαϊκοί πόροι με στόχο τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Όπως υπογράμμισε, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν «με πλήρη διαφάνεια και με απόλυτο σεβασμό στους δικαιούχους».

Αυστηροί έλεγχοι και διασφάλιση των πόρων

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην εφαρμογή αυστηρών ελέγχων, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν από κάθε πληρωμή, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι αποδίδονται σε όσους πραγματικά τους δικαιούνται.

«Οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αντίθετα, όλη αυτή η διαδικασία θα λειτουργήσει υπέρ τους, καθώς απομακρύνει φαινόμενα καταχρήσεων και ενισχύει την αξιοπιστία του συστήματος πληρωμών».

Για το ζήτημα της ευλογιάς: Χρειάζεται υπευθυνότητα και συνεργασία

Αναφερόμενος στο πρόσφατο ζήτημα της ευλογιάς, ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι το Υπουργείο κινείται βάσει επιστημονικών δεδομένων και των εισηγήσεων της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι έχουν εντοπιστεί στοιχεία που δείχνουν περιπτώσεις παράνομου εμβολιασμού.

«Αν κάποιοι έχουν προβεί σε παράνομο εμβολιασμό, στην πραγματικότητα έχουν πυροδοτήσει όλη αυτή την κατάσταση», δήλωσε. «Έχουν δημιουργήσει, δυστυχώς, την τέλεια συνθήκη για την εξάπλωση της ευλογιάς και την αποδυνάμωση των μέτρων βιοασφάλειας που προτείνει το Υπουργείο και εφαρμόζουν οι Περιφέρειες».

Κλείνοντας, ο Υπουργός απηύθυνε έκκληση για συνεργασία και υπευθυνότητα από όλους τους εμπλεκόμενους: «Χρειάζεται υπευθυνότητα. Χρειάζεται συνεργασία. Πρέπει να επιμείνουμε όλοι για να εκριζώσουμε τη νόσο και να μπορέσει η χώρα μας να είναι ελεύθερη από ευλογιά».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 16:10
