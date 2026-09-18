Γρίπη των πτηνών: Αυξημένος ο κίνδυνος στην Ευρώπη – Τα 5 μέτρα προστασίας

Καθώς η Ευρώπη εισέρχεται στην περίοδο της φθινοπωρινής μετανάστευσης των πτηνών, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρούν σε μια σειρά πρακτικών συστάσεων για την ενίσχυση της βιοασφάλειας.

Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι αγρότες, οι ιδιοκτήτες μικρών εκμεταλλεύσεων που διατηρούν πουλερικά και οι κτηνίατροι στην προσπάθεια πρόληψης της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών (avian influenza), στο πλαίσιο της εκστρατείας #NoBirdFlu.

Η εμφάνιση κρουσμάτων γρίπης των πτηνών μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων, στην παραγωγή τροφίμων, στο εισόδημα και τα μέσα διαβίωσης των αγροτών, αλλά και στη δημόσια υγεία. Ωστόσο, η υιοθέτηση ορισμένων απλών προληπτικών πρακτικών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό των κινδύνων.

Πέντε απλά μέτρα για την πρόληψη της γρίπης των πτηνών

Η εκστρατεία #NoBirdFlu επικεντρώνεται σε πέντε βασικές πρακτικές βιοασφάλειας, οι οποίες μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο εισόδου και μετάδοσης του ιού της γρίπης των πτηνών. Τα μέτρα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στις μικρές εκμεταλλεύσεις και στις περιπτώσεις οικόσιτων πουλερικών.

Συγκεκριμένα, συνιστάται:

να ελέγχεται η πρόσβαση στις εκμεταλλεύσεις,

να εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης,

να αποφεύγεται η επαφή των πουλερικών με άγρια πτηνά,

να διατηρούνται χωριστά τα διαφορετικά είδη πουλερικών,

να αναγνωρίζονται έγκαιρα τα συμπτώματα της νόσου και να λαμβάνονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα.

«Η πρόληψη της γρίπης των πτηνών ξεκινά με την καθημερινή βιοασφάλεια. Το #NoBirdFlu βοηθά στη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε απλές ενέργειες που οι αγρότες, οι κάτοχοι μικρών σμηνών και οι κτηνίατροι μπορούν να εφαρμόσουν προτού ο ιός φτάσει στην εκμετάλλευση», δήλωσε ο Νικολάους Κριζ, Εκτελεστικός Διευθυντής της EFSA.

Από την πλευρά της, η Κλερ Μπερι, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια για τη Βιωσιμότητα των Τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισήμανε ότι η περίοδος μετακίνησης των αποδημητικών πτηνών αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

«Καθώς τα αποδημητικά πτηνά διασχίζουν την Ευρώπη, ο κίνδυνος της γρίπης των πτηνών αυξάνεται. Η γρίπη των πτηνών δεν σταματά στα σύνορα. Συνεργαζόμενοι μεταξύ των κρατών μελών και των τομέων, μπορούμε να συμβάλουμε στη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης και στην προστασία της υγείας των ζώων, της παραγωγής τροφίμων και των μέσων διαβίωσης», δήλωσε.

Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος αυτή την περίοδο

Η γρίπη των πτηνών αποτελεί μια ιδιαίτερα μεταδοτική ιογενή νόσο, η οποία προσβάλλει κυρίως τα εκτρεφόμενα πουλερικά και τα άγρια υδρόβια πτηνά. Οι επιδημίες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες απώλειες στους πληθυσμούς των πουλερικών, να επηρεάσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και να πλήξουν τα εισοδήματα και τα μέσα διαβίωσης των αγροτών. Παράλληλα, ενδέχεται να έχουν συνέπειες και για τη δημόσια υγεία.

Στην Ευρώπη, τα περιστατικά γρίπης των πτηνών παρουσιάζουν συνήθως αύξηση κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν τα αποδημητικά πτηνά μετακινούνται σε ολόκληρη την ήπειρο.

Κατά το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026, καταγράφηκαν σχεδόν 8.000 κρούσματα γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη. Μάλιστα, οι εντοπισμοί του ιού σε άγρια πτηνά ήταν τέσσερις φορές περισσότεροι σε σχέση με τον προηγούμενο χειμώνα.

Στις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, η πλειονότητα των λοιμώξεων αποδόθηκε σε έμμεση επαφή με άγρια πτηνά.

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν τη σημασία της αυστηρής εφαρμογής μέτρων βιοασφάλειας, προκειμένου να περιοριστεί τόσο ο κίνδυνος εισαγωγής της νόσου από την άγρια πανίδα στις εκμεταλλεύσεις όσο και η μετάδοσή της από μία εκμετάλλευση σε άλλη.