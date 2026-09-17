ΥΠΑΑΤ: Ειδική ρύθμιση για τους αγρότες και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τον Daniel

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά η απόφαση για την κατά παρέκκλιση εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), με την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη», γεωργών και κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή Daniel.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση αντιμετωπίζεται ένα πρακτικό ζήτημα που προέκυψε εξαιτίας των σοβαρών επιπτώσεων της φυσικής καταστροφής στην παραγωγική δραστηριότητα των πληγέντων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εγγραφούν στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες για τα έτη 2024 ή/και 2025, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης.

Ειδικότερα, η ρύθμιση αφορά γεωργούς που στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης των αντίστοιχων ετών έχουν δηλώσει ως καλλιέργεια «Μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις από φυσικές καταστροφές», καθώς και αγροτεμάχια της Λίμνης Κάρλας ή αγροτεμάχια που πλημμύρισαν με φερτά υλικά.

Παράλληλα, καλύπτονται και οι κτηνοτρόφοι που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου λόγω του Daniel, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δηλώσει την ένδειξη «ανωτέρα βία» στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2024 ή/και του 2025.

Η ρύθμιση προσαρμόζει το διοικητικό πλαίσιο στις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι πληγέντες παραγωγοί και διασφαλίζει ότι οι συνέπειες της φυσικής καταστροφής στην παραγωγή τους δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζει να αντιμετωπίζει εκκρεμότητες που συνδέονται με τις συνέπειες του Daniel, με παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των παραγωγών και στην αποκατάσταση προβλημάτων που προέκυψαν από την αδυναμία άσκησης της αγροτικής ή κτηνοτροφικής τους δραστηριότητας.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.