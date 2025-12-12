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ΥΠΑΑΤ: 96 εκατ. ευρώ για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
18:03 - 12 Δεκ 2025

ΥΠΑΑΤ: 96 εκατ. ευρώ για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες

Reporter.gr Newsroom
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Σε 96 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της 1ης πρόσκλησης για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στόχος της Παρέμβασης (Π3-70-5.1) η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, είναι η ενίσχυση των ενεργών γεωργών με αρόσιμες καλλιέργειες και πιο συγκεκριμένα βαμβάκι, βιομηχανική τομάτα και κινόα προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Πρόκειται για μια πιλοτικού χαρακτήρα παρέμβαση, στην οποία η ενίσχυση σχετίζεται με τη διαχείριση των καλλιεργειών και το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.

Δικαιούχοι θα είναι ενεργοί γεωργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι πληρούν τον ορισμό του ενεργού γεωργού).

Τέλος όπως σημειώνει το ΥΠΑΑΤ, η Παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΕΓΤΑΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Τελευταία τροποποίηση στις 12/12/2025 - 18:12
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