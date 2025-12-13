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Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες: Αναλυτικά τα αιτήματα που θέτουν στον πρωθυπουργό
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19:00 - 13 Δεκ 2025

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες: Αναλυτικά τα αιτήματα που θέτουν στον πρωθυπουργό

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγρότες προχωρούν σε εντατικοποίηση των κινητοποιήσεών τους, καθώς στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (13/12) με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 57 μπλόκα, αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν τη Δευτέρα σε διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ταυτόχρονα, δημοσιοποίησαν τα αιτήματά τους προς τον πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι αναμένουν ξεκάθαρες απαντήσεις πριν προχωρήσουν σε συνάντηση μαζί του.

Η λίστα των αιτημάτων όπως έχει ως εξής:

- Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

- Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

- Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

- Ρεύμα στα 7 λεπτά.

- Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

- Μείωση του κόστους παραγωγής.

- Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

- Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

- Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

- Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

- Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

- Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

- Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

- Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

- Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Επισημαίνουν επίσης πως θεωρούν τον διάλογο προσχηματικό, ενώ τονίζουν ότι όσοι συμμετάσχουν σε συνάντηση στο Μαξίμου χωρίς την ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων θα χαρακτηριστούν «προδότες». Παράλληλα, αναφέρουν πιέσεις από τη Νέα Δημοκρατία προς αγροτοσυνδικαλιστές που πρόσκεινται στο κόμμα, προκειμένου να συμμετάσχουν στον διάλογο.

Ιδιαίτερα αιχμηροί εμφανίστηκαν αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι υποστήριξαν ότι όσοι συμμετείχαν σε πρόσφατη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, δεν εκφράζουν το αγροτικό κίνημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dex6rno3wund?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μαρινάκης για αποφάσεις αγροτών: Προσχηματική η προβολή αιτημάτων χωρίς διάθεση διαλόγου

Η κυβέρνηση αντέδρασε μέσω του Κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος δήλωσε από το Βήμα της Βουλής το Σάββατο (13/12):

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο. Και όχι στους κλειστούς δρόμους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη. Η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα».

«Οι αγρότες ζητάνε περισσότερα και ειδικά η κτηνοτρόφοι έχουν κάθε δίκιο. Όταν προβάλεις τα αιτήματά σου χωρίς να θέλεις καν να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο, αλλά όχι με κλειστούς δρόμους. Ναι στο διάλογο, χωρίς τη ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν χημειοθεραπεία, να πάνε στο παιδί τους, στο σπίτι τους, στο χωριό τους. Όχι σε δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dex7hohxilgx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η κοινή γνώμη στηρίζει τους αγρότες

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ευρεία στήριξη των αγροτών από την κοινή γνώμη. Σύμφωνα με έρευνα της Interview για το Political, το 76% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι αγρότες έχουν σίγουρα ή μάλλον δίκιο στα αιτήματά τους, ενώ το 53% δηλώνει ότι συμφωνεί με τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα.

Σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δημοσκόπηση της MRB που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου για το OPEN δείχνει ότι μόλις το 13% αξιολογεί θετικά τους κυβερνητικούς χειρισμούς, ενώ μόνο το 17% εκφράζει την πεποίθηση ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Τα ευρήματα αυτά προκαλούν επιπλέον προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς η Νέα Δημοκρατία διατηρεί παραδοσιακά ισχυρή επιρροή στο αγροτικό εκλογικό σώμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dex5fefj41w1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 13/12/2025 - 19:38
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