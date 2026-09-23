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Μαρινάκης για Τσίπρα: Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» στο αλαζονικό «εμείς ή κανείς»
Πολιτική
13:48 - 23 Σεπ 2026

Μαρινάκης για Τσίπρα: Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» στο αλαζονικό «εμείς ή κανείς»

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στον ΣΚΑΪ, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην κοστολόγηση του πολιτικού του προγράμματος, τις προτάσεις για την ενέργεια και τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα το 2019.

«Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κ. Τσίπρα», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έδωσε, κατά την άποψή του, συγκεκριμένες απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν το οικονομικό κόστος των προτάσεών του.

Η κοστολόγηση του προγράμματος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας απέφυγε να απαντήσει στο ζήτημα της κοστολόγησης του προγράμματός του.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, υπολογισμό που, όπως ανέφερε, έχει κάνει ο τομεάρχης Οικονομικών του πρώην πρωθυπουργού, σύμφωνα με τον οποίο το κόστος ανέρχεται σε 7,5 δισ. ευρώ ετησίως, και όχι σε αντίστοιχο ποσό για το σύνολο της τετραετίας, όπως είχε αναφέρει ο κ. Τσίπρας.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης έθεσε ζήτημα και για το κόστος των προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα στον τομέα της ενέργειας, κάνοντας λόγο για «κάλπικες» υποσχέσεις και «λεφτόδεντρα».

Οι αιχμές για τον Ποινικό Κώδικα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που ψηφίστηκαν το 2019, λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές και την αλλαγή κυβέρνησης.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε «ανοησίες» τις επικρίσεις για τις συγκεκριμένες αλλαγές. Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι τροποποιήσεις εκείνης της περιόδου προέβλεπαν ηπιότερη μεταχείριση για ορισμένα σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων η ανθρωποκτονία και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Στην ίδια παρέμβαση, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη δωροδοκία, υποστηρίζοντας ότι με τις αλλαγές του 2019 μετατράπηκε από κακούργημα σε πλημμέλημα.

Η αντιπαράθεση για τις εκλογές και τη Δικαιοσύνη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ακόμη την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά τη συμμετοχή στις εκλογές προσώπων που έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την κυβέρνηση να μην παρεμβαίνει σε ζητήματα που, κατά την άποψή του, ανήκουν στη Δικαιοσύνη. Ο ίδιος απάντησε ότι η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι η συμμετοχή στις εκλογές μπορεί να αποκλειστεί εφόσον υπάρξει σχετική δικαστική απόφαση.

Στο πλαίσιο της ίδιας αντιπαράθεσης, ο κ. Μαρινάκης έκανε αναφορά και στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος παλαιότερη δήλωση του τότε υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή περί «παραϋπουργείου Δικαιοσύνης» στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Εμείς ή αυτοί» και «εμείς ή κανείς»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Παύλος Μαρινάκης συνέδεσε τη σημερινή πολιτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα με το παλαιότερο πολιτικό του αφήγημα, χρησιμοποιώντας τους χαρακτηρισμούς «εμείς ή αυτοί» και «εμείς ή κανείς».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι, παρά τις αλλαγές στην πολιτική εικόνα του πρώην πρωθυπουργού, παραμένει, όπως ανέφερε, η απουσία «σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων» στα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και τις οικογένειές τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 14:04
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