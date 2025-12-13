«Όχι» των αγροτών στην κυβερνητική πρόταση για διάλογο – Απαιτούν ουσιαστικές δεσμεύσεις

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12) η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας, όπου αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών.

Οι αγρότες τονίζουν ότι η κυβέρνηση γνωρίζει ήδη τα αιτήματά τους, ωστόσο αυτά θα αποσταλούν εκ νέου στο Μέγαρο Μαξίμου και στα συναρμόδια υπουργεία. Αγρότες και κτηνοτρόφοι αναμένουν σαφή αντίδραση από την κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας ότι μόνο υπό συγκεκριμένες δεσμεύσεις θα προσέλθουν σε συνάντηση και ενδεχόμενο διάλογο τη Δευτέρα (15/12).

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται το αγροτικό πετρέλαιο, η μείωση της τιμής του ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, καθώς και αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους λόγω της ευλογιάς.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως επισημαίνουν, θεωρούν τον διάλογο προσχηματικό, ενώ τονίζουν ότι όσοι συμμετάσχουν σε συνάντηση στο Μαξίμου χωρίς την ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων θα χαρακτηριστούν «προδότες». Παράλληλα, αναφέρουν πιέσεις από τη Νέα Δημοκρατία προς αγροτοσυνδικαλιστές που πρόσκεινται στο κόμμα, προκειμένου να συμμετάσχουν στον διάλογο.

Από τα μπλόκα διαμηνύεται ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση. Ιδιαίτερα αιχμηροί εμφανίστηκαν αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι υποστήριξαν ότι όσοι συμμετείχαν σε πρόσφατη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, δεν εκφράζουν το αγροτικό κίνημα.

Τα αιτήματα αναμένεται να αποσταλούν αύριο και, σύμφωνα με κύκλους των αγροτών, θα είναι πλήρως κοστολογημένα. Σε αντίθετη περίπτωση, επαναλαμβάνουν, δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε κανενός είδους διάλογο.

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