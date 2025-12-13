Μαρινάκης για αποφάσεις αγροτών: Προσχηματική η προβολή αιτημάτων χωρίς διάθεση διαλόγου

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο. Και όχι στους κλειστούς δρόμους», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης και συνέχισε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη. Η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα».
«Οι αγρότες ζητάνε περισσότερα και ειδικά η κτηνοτρόφοι έχουν κάθε δίκιο. Όταν προβάλεις τα αιτήματά σου χωρίς να θέλεις καν να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:
«Επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο, αλλά όχι με κλειστούς δρόμους. Ναι στο διάλογο, χωρίς τη ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν χημειοθεραπεία, να πάνε στο παιδί τους, στο σπίτι τους, στο χωριό τους. Όχι σε δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά».