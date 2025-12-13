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Μαρινάκης για αποφάσεις αγροτών: Προσχηματική η προβολή αιτημάτων χωρίς διάθεση διαλόγου
Πολιτική
17:26 - 13 Δεκ 2025

Μαρινάκης για αποφάσεις αγροτών: Προσχηματική η προβολή αιτημάτων χωρίς διάθεση διαλόγου

Reporter.gr Newsroom
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Για «προσχηματικό διάλογο» από μέρους των αγροτών κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης το Σάββατο (13/12) από το βήμα της Βουλής, αντιδρώντας στην απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια να μην ανταποκριθούν στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για συνάντηση τη Δευτέρα (15/12), κλιμακώνοντας ταυτόχροα της κινητοποιήσεις τους. 

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο. Και όχι στους κλειστούς δρόμους», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης και συνέχισε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη. Η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα».

«Οι αγρότες ζητάνε περισσότερα και ειδικά η κτηνοτρόφοι έχουν κάθε δίκιο. Όταν προβάλεις τα αιτήματά σου χωρίς να θέλεις καν να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο, αλλά όχι με κλειστούς δρόμους. Ναι στο διάλογο, χωρίς τη ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν χημειοθεραπεία, να πάνε στο παιδί τους, στο σπίτι τους, στο χωριό τους. Όχι σε δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά».

Τελευταία τροποποίηση στις 13/12/2025 - 18:20
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