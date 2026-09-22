Καταιγισμός δημοσκοπήσεων (σχεδόν) εν κενώ

Η πολιτική καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από πολλά παράδοξα, ξεκινώντας από τις παρουσίες υπουργών με καταιγιστική συχνότητα σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα και φτάνοντας στα όσα ακούγονται και ελάχιστα αφορούν την ζωή των πολιτών.

Ανάμεσα σε όλα όμως, κυριαρχεί το μεγάλο ελληνικό παράδοξο. Και αυτό είναι ο κατακλυσμός των δημοσκοπήσεων, σχεδόν καθημερινώς. Τι ακριβώς προσφέρουν αυτές οι μετρήσεις, είναι συζητήσιμο - αν εξαιρέσει φυσικά κάποιος τα έσοδα των εταιρειών, που εντάξει, τη δουλειά τους κάνουν και κάποιος ζητάει τις υπηρεσίες τους.

Το θέμα είναι ότι οι έρευνες πλέον δεν παράγουν ειδήσεις, όλες πάνω - κάτω τα ίδια δείχνουν, αλλά κυρίως κάτι άλλο: ότι με την εκκρεμότητα του κόμματος Σαμαρά και την θολούρα για την δραστηριοποίηση Κασιδιάρη, οι δημοσκοπήσεις είναι ουσιαστικά στον αέρα. Και δεν αποκλείεται τα αποτελέσματα των εκλογών, που δε γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιες συνθήκες θα διεξαχθούν, να ακυρώσουν όλες τις σημερινές μετρήσεις...