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Χριστούγεννα στα μπλόκα – Κλείνει σήμερα (22/12) η σήραγγα των Τεμπών
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08:27 - 22 Δεκ 2025

Χριστούγεννα στα μπλόκα – Κλείνει σήμερα (22/12) η σήραγγα των Τεμπών

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα, ενώ φαίνεται να είναι πρόθυμοι να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων ενόψει των Χριστουγέννων. Έτσι, από αύριο, Τρίτη (23/12), σχεδιάζουν να ανοίξουν τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας για να επιτρέψουν την ομαλή διέλευση των οχημάτων.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας, που συγκεντρώθηκαν χθες (21/12) στη Νίκαια της Λάρισας, αποφάσισαν να κλείσουν σήμερα τη σήραγγα στα Τέμπη για περίπου πέντε ώρες, επιτρέποντας μόνο την κυκλοφορία ΙΧ και λεωφορείων, ενώ τα φορτηγά δεν θα έχουν πρόσβαση. Εχθές, άνοιξαν για λίγες ώρες τα διόδια σε αρκετά σημεία των εθνικών οδών. Στα Μάλγαρα, άνοιξαν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, αφήνοντας δύο λωρίδες ελεύθερες, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό. Η διάβαση στα "Πράσινα Φανάρια" στη Θεσσαλονίκη παραμένει αποκλεισμένη από τους αγρότες.

Συνεχίζουν να παραμένουν στα μπλόκα και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, καθώς και εκείνοι από την Καρδίτσα στον Ε65 και από τα Τρίκαλα στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65.

Στη Στερεά Ελλάδα, οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, παραμένοντας στα σημεία αποκλεισμού των εθνικών οδών και αποφασίζοντας να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και κατά τη διάρκεια των εορτών.

Στον Μπράλο, τα τρακτέρ παραμένουν στην εθνική οδό, αλλά σήμερα αποφασίστηκε να μην κλείσουν οι παράδρομοι και το επαρχιακό δίκτυο, προκειμένου να μην προκαλέσουν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, ανέφερε ότι αυτή η στάση είναι συνειδητή, ώστε να διευκολύνουν τους διερχόμενους χωρίς να προκαλέσουν επιπλέον προβλήματα αυτές τις ημέρες. Παράλληλα, τόνισε ότι μετά τις γιορτές οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν.

Στο μπλόκο της Αταλάντης, οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν το μεσημέρι εάν θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων της Τραγάνας, όπως έκαναν χθες για δύο ώρες.

Στη Χαλκίδα, οι αγρότες της Εύβοιας έχουν ανακοινώσει 3ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας από τις 18:00 έως τις 21:00, ενώ θα κλείσουν και παρακαμπτήριες οδούς, με την κυκλοφορία να συνεχίζεται μόνο από την παλιά γέφυρα. Χθες, συνεργάστηκαν με αγρότες από τη Θήβα για να ανοίξουν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας, τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, και οι τοπικές συνελεύσεις καλούνται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Για αύριο (23/12) και την Τετάρτη (24/12), οι αγρότες σχεδιάζουν να αφήσουν ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση για να διευκολύνουν τις μετακινήσεις ενόψει των γιορτών. Παρ' όλα αυτά, το μήνυμα από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας παραμένει σαφές: κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, οι αγρότες και τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, συνεχίζοντας έναν αγώνα που, όπως λένε, δεν μπορούν να εγκαταλείψουν.

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