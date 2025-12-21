Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλείνει η σήραγγα των Τεμπών για τα φορτηγά τη Δευτέρα (22/12)

Νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας κατά τη γενική συνέλευση που είχαν σήμερα, Κυριακή (21/12).

Έτσι, αύριο, Δευτέρα (22/12), αναμένεται να κλείσουν τη σήραγγα των Τεμπών για τα φορτηγά, επιτρέποντας μόνο τη διέλευση των ΙΧ οχημάτων και των λεωφορείων.

Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει μετά τις 11:30 το πρωί με δεκάδες τρακτέρ, τα οποία θα φύγουν από το μπλόκο της Νίκαιας και θα κινηθούν προς τις σήραγγες των Τεμπών.

Από την Τρίτη (23/12), οι αγρότες αποφάσισαν πως εκτός από τη ΛΕΑ που είναι ήδη ανοικτή, θα δώσουν στην κυκλοφορία και μια ακόμη λωρίδα ανά κατεύθυνση για τους εκδρομείς (ΙΧ και λεωφορεία), αλλά δεν θα επιτρέπουν τη διέλευση των φορτηγών τα οποία θα κινούνται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Ωστόσο – παρότι θα προσπαθήσουν, όπως αποφασίστηκε, να περιορίσουν την ταλαιπωρία των εκδρομέων – δηλώνουν ότι παραμένουν αμετακίνητοι στα μπλόκα που έχουν στήσει σε όλη τη χώρα. Στην προσπάθειά τους να διευκολύνουν τους οδηγούς, αποφάσισαν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων ή να ανοίγουν δρόμο για περνούν τα ΙΧ.