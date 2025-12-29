Μεσσηνία: Συμβολικός αποκλεισμός της ΑΑΔΕ στην Καλαμάτα από αγρότες και κτηνοτρόφους

Σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην Καλαμάτα προχώρησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους για 15η συνεχόμενη ημέρα.

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, περίπου δέκα τρακτέρ από το μπλόκο της Θουρίας κινήθηκαν προς την οδό Ευαγγελιστρίας, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, προχωρώντας σε συμβολικό αποκλεισμό του χώρου που διήρκεσε περίπου μία ώρα. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι αγρότες παρουσίασαν αναλυτικά τα αιτήματά τους και ξεκαθάρισαν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα «για όσο χρειαστεί».

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι αγρότες τόνισαν ότι η σημερινή τους παρέμβαση είχε καθαρά συμβολικό χαρακτήρα και στόχο να αναδείξει βασικά ζητήματα που, όπως υποστηρίζουν, πλήττουν άμεσα το εισόδημά τους. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους περιλαμβάνονται το πάγωμα των οφειλών προς ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και η ρύθμιση των συσσωρευμένων χρεών με άτοκες δόσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην έντονη αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Όπως υποστηρίζουν, μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω την οικονομική πίεση που ήδη δέχονται, σε μια περίοδο όπου το αγροτικό εισόδημα παραμένει σημαντικά επιβαρυμένο.

Οι αγρότες επεσήμαναν ότι η ΑΑΔΕ αποτελεί κατεξοχήν εισπρακτικό μηχανισμό του κράτους, με κύρια αποστολή την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και την είσπραξη οφειλών. Κατά την άποψή τους, η ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ εγκυμονεί τον κίνδυνο οι αγροτικές ενισχύσεις να υπόκεινται σε νέες, αυθαίρετες παρακρατήσεις ακόμη και «για το παραμικρό».

Παράλληλα, τόνισαν ότι μεγάλος αριθμός αγροτών έχει οδηγηθεί στη συσσώρευση χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία, δήμους και την εφορία, ως αποτέλεσμα της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφεραν πρόσφατες πρακτικές του ΕΛΓΑ, όπου —όπως καταγγέλλουν— παρακρατήθηκαν στο σύνολό τους ασφαλιστικές εισφορές από ήδη μειωμένες ενισχύσεις. Εκφράζουν δε τον φόβο ότι αντίστοιχη πρακτική θα εφαρμοστεί και στα κονδύλια που διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες ζητούν την επιστροφή και αναδιανομή των χρημάτων που, όπως υποστηρίζουν, αφαιρέθηκαν παράνομα, στους πραγματικούς δικαιούχους. Παράλληλα, απαιτούν να μη μετακυλιστούν τα πρόστιμα στους βιοπαλαιστές αγρότες, την απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών με δημοσιοποίηση ονομάτων, καθώς και την ουσιαστική εξυγίανση του Οργανισμού μέσω ενός ισχυρού ελεγκτικού μηχανισμού, χωρίς τη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ.

Κλείνοντας, οι αγρότες απηύθυναν κάλεσμα προς τους πολίτες να επισκεφθούν το μπλόκο της Θουρίας για ρεβεγιόν, τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα την Πρωτοχρονιά, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης και ενίσχυσης των κινητοποιήσεών τους.

Υπενθυμίζεται ότι το μπλόκο της Θουρίας παραμένει για 15η συνεχόμενη ημέρα στον αυτοκινητόδρομο του «Μορέα», με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται μέσω παραδρόμων και τη μετάβαση από και προς την Καλαμάτα, για τα τελευταία περίπου 10 χιλιόμετρα, να πραγματοποιείται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.