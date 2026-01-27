Σύσκεψη για ευλογιά των προβάτων: Αυστηρότερα μέτρα βιοασφάλειας - Καμία συζήτηση για εμβολιασμό

Στην περαιτέρω ενίσχυση και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προχωρά η κυβέρνηση, καθώς, σύμφωνα με τους ειδικούς, το επόμενο δίμηνο με τρίμηνο αποτελεί το πλέον κρίσιμο χρονικό παράθυρο για την οριστική εκρίζωση της ζωονόσου.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, περιφερειαρχών και εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας.

Κρίσιμη η επόμενη περίοδος – Στόχος η εκρίζωση της νόσου

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε η σημασία της οριζόντιας και αυστηρής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας, προκειμένου να αξιοποιηθεί η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων που έχει καταγραφεί κατά τους χειμερινούς μήνες.

Όπως επισημάνθηκε, η συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Προστασίας του Πολίτη κρίνεται καθοριστική, με ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους στα σφαγεία και στις μετακινήσεις ζώων, ώστε να αποτραπούν παράνομες πρακτικές που ευνοούν τη διασπορά της νόσου.

Ενίσχυση κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηριακών ελέγχων

Κεντρική προτεραιότητα της κυβερνητικής στρατηγικής αποτελεί η παρουσία περισσότερων κτηνιάτρων στο πεδίο. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη δρομολογηθεί:

η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με στρατιωτικούς κτηνιάτρους,

η αξιοποίηση εξουσιοδοτημένων ιδιωτών κτηνιάτρων,

η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού,

καθώς και η ενεργοποίηση πρόσθετων εργαστηρίων, όπως του ΕΛΓΟ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΕΚΕΤΑ.

Γιατί απορρίπτεται ο εμβολιασμός

Στη σύσκεψη επαναβεβαιώθηκε η θέση της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, σύμφωνα με την οποία η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί τον μοναδικό αποτελεσματικό δρόμο για την εκρίζωση της νόσου.

Όπως τονίστηκε, ο μαζικός εμβολιασμός, υπό συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω εξάπλωση της ευλογιάς, καθώς τα διαθέσιμα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης, ενώ δεν υπάρχει μέθοδος διαφοροποίησης των εμβολιασμένων ζώων από τα νοσούντα. Επιπλέον, μια τέτοια επιλογή θα εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για τις εξαγωγές ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων.

Μητσοτάκης: «Μονόδρομος η βιοασφάλεια - Καμία συζήτηση για εμβολιασμό»

Κατά την έναρξη της σύσκεψης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μία και μοναδική στρατηγική: την πλήρη εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, με απόλυτο σεβασμό στις εισηγήσεις της επιστημονικής κοινότητας.

Τόνισε ότι το επόμενο δίμηνο με τρίμηνο αποτελεί «χρυσή ευκαιρία» για να χτιστεί πάνω στη μείωση των κρουσμάτων, ώστε η χώρα να αφήσει οριστικά πίσω της τη συγκεκριμένη υγειονομική κρίση, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Παράλληλα, ζήτησε αυστηρούς ελέγχους και πλήρη εφαρμογή του νόμου για την καταπολέμηση των παράνομων εμβολιασμών και της διακίνησης παράνομων εμβολίων, με τη συνδρομή και της Ελληνικής Αστυνομίας, τονίζοντας: «Θέλω να είμαι απολύτως σαφής, για εμάς υπάρχει μία στρατηγική μόνο: δεν συζητάμε καθόλου ζητήματα εμβολιασμού, αυτό μας υποδεικνύουν οι ειδικοί εξάλλου.Εμείς ακούμε πάντα την επιστήμη. Ξέρετε, σε αυτό το τραπέζι έχω κάνει πάρα πολλές συσκέψεις, ημερήσιες, όταν κληθήκαμε να διαχειριστούμε τη μεγάλη κρίση του Covid. Πάντα πηγαίναμε με γνώμονα αυτό το οποίο μας λέει η επιστήμη, το οποίο σημαίνει ότι για εμάς η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι μονόδρομος».

Τσιάρας: «Είμαστε στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης»

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα τα μέτρα βιοασφάλειας θα ενταθούν ακόμη περισσότερο, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ κράτους, Περιφερειών και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Παρουσιάζοντας την επιδημιολογική εικόνα, σημείωσε ότι η χώρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης, με πολύ μικρό αριθμό κρουσμάτων, αντίστοιχο με εκείνον της ίδιας περιόδου πέρυσι, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα.

«Ακριβώς γι’ αυτό είναι αναγκαίο να εντείνουμε τα μέτρα, ώστε έως το καλοκαίρι να περιορίσουμε και να εξαλείψουμε τη νόσο», ανέφερε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέων μέτρων, ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των κτηνοτρόφων, ενώ καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι εντατικοί έλεγχοι από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Όπως τόνισε, η εκρίζωση της ευλογιάς αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας, τόσο για τη διατήρηση των εξαγωγών όσο και για την προστασία της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων, με αιχμή τη φέτα.

Κουρέτας: Ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου και στήριξη των κτηνοτρόφων

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη αναπλήρωσης του ζωικού κεφαλαίου. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, υπογράμμισε ότι, βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών, δεν είναι δυνατή άμεσα η εισαγωγή ζώων στις πληγείσες εκμεταλλεύσεις και προανήγγειλε περαιτέρω συζητήσεις την επόμενη εβδομάδα για τη διαμόρφωση λύσεων, ώστε οι κτηνοτρόφοι να παραμείνουν στο επάγγελμα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει στην καταβολή αποζημιώσεων για την απώλεια εισοδήματος και δρομολογεί πρόγραμμα επιδοτήσεων για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Μπιλλίνης: «Με εφαρμογή άνω του 90% θα εξαλειφθεί το νόσημα»

Τέλος, ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, υπογράμμισε ότι αν τα μέτρα βιοασφάλειας εφαρμοστούν σε ποσοστό άνω του 90%, η ευλογιά μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως.

Όπως ανέφερε, η τρέχουσα περίοδος, λόγω καιρού και μειωμένων κρουσμάτων, συνιστά τη «χρυσή ευκαιρία» για να απαλλαγεί η χώρα οριστικά από τη ζωονόσο.