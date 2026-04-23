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ΠΑΣΟΚ: Κατανοούμε τη δυσάρεστη θέση του Μαρινάκη να προσπαθεί να μαζέψει το χάσμα Μαξίμου και ΚΟ
Πολιτική
18:44 - 23 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Κατανοούμε τη δυσάρεστη θέση του Μαρινάκη να προσπαθεί να μαζέψει το χάσμα Μαξίμου και ΚΟ

Reporter.gr Newsroom
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Απάντηση σε όσα ανέφερε νωρίτερα για τη λειτουργία της δικαιοσύνης και την Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έδωσε με ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ: «Κατανοούμε τη δυσάρεστη θέση του κ. Μαρινάκη να προσπαθεί να μαζέψει το χάσμα Μαξίμου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά τις ευθείες βολές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά του υπουργού Επικρατείας, Α. Σκέρτσου, για τους κεντρικούς χειρισμούς στην υπόθεση της άρσης ασυλιών των 13 βουλευτών.

Ο κ. Μαρινάκης σκοπίμως δεν έκανε αναφορά στην κρίση της δικαιοσύνης, για να κλείσει τα μέτωπα. Τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε νωρίτερα σήμερα, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ότι η κυβέρνηση επιδεικνύει απόλυτο σεβασμό προς τους δικαστικούς λειτουργούς, διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα να διατυπώνει θεσμικές επισημάνσεις και προβληματισμούς.

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