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ΑΑΔΕ: Πληρωμή 202 εκ. ευρώ για 294.000 αγροτεμάχια κατόπιν ελέγχων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
20:24 - 07 Απρ 2026

ΑΑΔΕ: Πληρωμή 202 εκ. ευρώ για 294.000 αγροτεμάχια κατόπιν ελέγχων

Reporter.gr Newsroom
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Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην ολοκλήρωση σημαντικού κύκλου εκταμιεύσεων, οι οποίες βασίστηκαν σε εκτεταμένους διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκκαθάριση και αποδέσμευση αγροτεμαχίων, διαδικασία κρίσιμη για τη διασφάλιση της νομιμότητας των ενισχύσεων και την ορθή στόχευση των πληρωμών.

Μετά από συμψηφισμούς της τάξεως των 264.613,16 ευρώ στο σύνολο των κατηγοριών ενισχύσεων λόγω οφειλών παλαιότερων ετών, το συνολικό ποσό των πιστώσεων ανέρχεται σε 201.977.212,74 ευρώ. Οι πληρωμές αφορούν σε ευρύ φάσμα ενισχύσεων, καλύπτοντας δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Συνολικά, καταβλήθηκαν ενισχύσεις σε 128.063 μοναδικούς δικαιούχους, ενώ έγιναν συμψηφισμοί σε 1.075 μοναδικά ΑΦΜ.

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Έμφαση στους ελέγχους και τα αγροτεμάχια

Η παρούσα πληρωμή χαρακτηρίζεται από την εκτεταμένη επεξεργασία και αποδέσμευση πολύ μεγάλου αριθμού αγροτεμαχίων, τα οποία κατέστη δυνατό να πληρωθούν αποκλειστικά μετά από ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων.

Συγκεκριμένα:

  1. 185.151 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από ελέγχους ιδιοκτησίας.
  2. 86.383 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν κατόπιν αξιολόγησης νεότερων στοιχείων από ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (monitoring).
  3. 2.801 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από διασταύρωση με το Κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ).
  4. 19.804 αγροτεμάχια πληρώθηκαν μετά από διορθώσεις στοιχείων που σχετίζονται με εγγραφές του Ελληνικού Δημοσίου στο Κτηματολόγιο.

Συνολικά, πάνω από 294.000 αγροτεμάχια οδηγήθηκαν σε πληρωμή, αποκλειστικά κατόπιν ελέγχου, γεγονός που αποδεικνύει την ένταση και την ποιότητα των παρεμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή κατανομή των ενισχύσεων.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει με συνέπεια τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων και προγραμμάτων για το Β’ τρίμηνο του 2026, εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο, ελεγχόμενο και αποδοτικό μοντέλο διαχείρισης πληρωμών, με επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή την Παρέμβαση Π3-71 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΣΣΚΑΠ 2023-2027 έως την Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου.

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