ΟΣΔΕ: Νέο μοντέλο στα πρότυπα των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων – Πληρωμές άνω του €1,1 δισ. στο εξάμηνο

Το μοντέλο των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων της ΑΑΔΕ περνά πλέον και στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων ετών στη διαδικασία χορήγησης των αγροτικών ενισχύσεων.

Τη νέα ψηφιακή προσέγγιση παρουσίασαν την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, μαζί με τον απολογισμό των πληρωμών του πρώτου εξαμήνου του 2026, οι οποίες ξεπέρασαν τον αρχικό προγραμματισμό.

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις και λιγότερη γραφειοκρατία

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη νέα αίτηση ενίσχυσης, η οποία για πρώτη φορά θα είναι προσυμπληρωμένη, κατά το πρότυπο των φορολογικών δηλώσεων. Το σύστημα θα αξιοποιεί τα διαθέσιμα στοιχεία της διοίκησης και το επικαιροποιημένο γεωχωρικό υπόβαθρο, περιορίζοντας τα λάθη και μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία για τους παραγωγούς.

Παράλληλα, οι αγρότες θα μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τον πιστοποιημένο συνεργάτη που θα αναλάβει την υποβολή της δήλωσής τους, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, οι δοκιμές του νέου πληροφοριακού συστήματος έχουν ήδη ξεκινήσει και, εφόσον ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα, η πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα στον Ιούλιο. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοικτή έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ φέτος θα δοθεί επιπλέον χρόνος για διορθώσεις, καθώς πρόκειται για το πρώτο έτος λειτουργίας του νέου μοντέλου. Από το 2027, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το ΟΣΔΕ θα ανοίγει ήδη από τον Μάρτιο, επιτρέποντας ταχύτερες πληρωμές στους παραγωγούς που υποβάλλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους.

Πληρωμές πάνω από τον στόχο

Στο σκέλος των ενισχύσεων, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταβολές ξεπέρασαν τον αρχικό σχεδιασμό. Για τον Πυλώνα Ι είχαν προγραμματιστεί πληρωμές ύψους 701,3 εκατ. ευρώ, ωστόσο τελικά καταβλήθηκαν 802,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 101,2 εκατ. ευρώ περισσότερα.

Συνολικά, οι πληρωμές του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 1,126 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο του 1,060 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις διαμορφώθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα μέχρι σήμερα, ενώ αυξήθηκαν και οι ενισχύσεις στα οικολογικά σχήματα. Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε επίσης οριζόντια αύξηση έως 15% στη Βασική Εισοδηματική Στήριξη.

Επιπλέον, καταβλήθηκαν περίπου 160 εκατ. ευρώ επιπλέον σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς, ενώ πραγματοποιήθηκαν πληρωμές σε παραγωγούς μηδικής, καθώς και σε παραγωγούς κερασιών και ροδάκινων λόγω του προανθικού σταδίου.

«Περισσότερα χρήματα στους πραγματικούς δικαιούχους»

Κοινό μήνυμα των κυβερνητικών στελεχών ήταν ότι η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη διοχέτευση περισσότερων πόρων στους πραγματικούς παραγωγούς, μέσω της ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών και της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Όπως αναφέρθηκε, η εφαρμογή του νέου υβριδικού συστήματος εξοικονόμησε 162 εκατ. ευρώ, τα οποία επιστρέφουν πλέον στους δικαιούχους αντί να χάνονται λόγω αδυναμιών του προηγούμενου συστήματος.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην εντατικοποίηση των ελέγχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχουν ήδη εντοπιστεί 1.151 ύποπτες περιπτώσεις, διερευνώνται περίπου 2.000 υποθέσεις, ενώ έχουν αποκαλυφθεί πέντε εγκληματικές οργανώσεις με εκτιμώμενη ζημία 69 εκατ. ευρώ.

Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι οι διαδικασίες ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών θα συνεχιστούν, ενώ χαρακτηρίζει τη μετάβαση των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ως μια μόνιμη θεσμική μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στη διαφάνεια, τον καλύτερο έλεγχο και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των παραγωγών προς το σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων.

Οι επόμενες κινήσεις

Στον σχεδιασμό του υπουργείου περιλαμβάνονται ακόμη η πληρωμή της ενίσχυσης για την ευζωία των χοίρων έως τον Σεπτέμβριο, η διευθέτηση εκκρεμοτήτων στις δεσμευμένες καλλιέργειες, η επανεκκίνηση του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας όταν διαμορφωθεί πλήρως διαφανές πλαίσιο, η αξιοποίηση αδιάθετων πόρων για αρδευτικά έργα, η αναβάθμιση του ελαιοκομικού μητρώου και η επίλυση εκκρεμοτήτων στα προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, στόχος είναι να κλείσουν οριστικά οι εκκρεμότητες του παρελθόντος και να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και αγροτών, ώστε η νέα ψηφιακή εποχή στις αγροτικές ενισχύσεις να συνοδευτεί από μεγαλύτερη διαφάνεια, ταχύτερες διαδικασίες και περισσότερους πόρους για τους πραγματικούς δικαιούχους.