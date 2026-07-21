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ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19:59 - 21 Ιουλ 2026

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σήμερα στην καταβολή της δεύτερης δόσης επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου κίνησης σε 88.833 δικαιούχους αγρότες.

Η πληρωμή αφορά αγορές πετρελαίου κίνησης που πραγματοποιήθηκαν κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (2ο τρίμηνο 2026) και έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ μέσω των ψηφιακών εφαρμογών myDATA και esend.

Το συνολικό ποσό που πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ανέρχεται σε 24.790.488,49 ευρώ.

Μέχρι σήμερα, για το 2026 έχουν καταβληθεί 45.473.975,65 ευρώ σε 98.941 δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι, μέσω της εφαρμογής «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2026», η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα myBusinessSupport, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από αύριο, 22 Ιουλίου, να ενημερώνονται αναλυτικά για τα στοιχεία των αγορών πετρελαίου που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής, καθώς και για τα ποσά που τους έχουν καταβληθεί ανά πληρωμή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά μέσω του my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης > Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης – Επιστροφές ΕΦΚ.
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