ΥΠΕΘΟΟ–ΥΠΑΑΤ–ΑΑΔΕ: Από 30/9 αιτήσεις για πληρωμές από αγροτικές παρεμβάσεις

Από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινά η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων πληρωμής και προκαταβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τις ακόλουθες Παρεμβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027:

Π3-73-2.4 «Επενδύσεις στη βιοασφάλεια των παραγωγικών ζώων», που αφορά ανειλημμένες υποχρεώσεις της Δράσης 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022.

Π3-73-2.5 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την προστασία από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα», που αφορά ανειλημμένες υποχρεώσεις της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο» του ΠΑΑ 2014-2022.

Τη συνέχιση της χρηματοδότησης και την ομαλή ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων στον πρωτογενή τομέα διασφαλίζει η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1183/2026, ΦΕΚ Β΄ 5586). Με την απόφαση καθορίζεται η διαδικασία πληρωμής των ανειλημμένων υποχρεώσεων των Δράσεων 5.1.2 και 5.1.1 του ΠΑΑ 2014-2022, οι οποίες συνεχίζουν να υλοποιούνται μέσω των Παρεμβάσεων Π3-73-2.4 και Π3-73-2.5 του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Για τεχνική υποστήριξη και χρήσιμες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Υποστήριξης (Help Desk) της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ).