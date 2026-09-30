ΥΠΕΘΟΟ – ΑΑΔΕ: Νέες προθεσμίες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση των επιχειρήσεων της δεύτερης περιόδου

Με κοινές αποφάσεις του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημητρίου Μαρκόπουλου, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθενται οι προθεσμίες έναρξης εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις με τζίρο κάτω του 1.000.000 ευρώ, καθώς και οι προθεσμίες εφαρμογής της Β’ φάσης της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων.

Η μετάθεση των προθεσμιών παρέχει τον απαραίτητο χρόνο στις επιχειρήσεις για τις απαιτούμενες υλοποιήσεις και την ομαλή συμμόρφωσή τους με τις νέες υποχρεώσεις.

Α. Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση – Επιχειρήσεις της δεύτερης περιόδου

Η μετάθεση της υποχρεωτικής εφαρμογής αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα ύψους μέχρι και ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €), με βάση την υποβληθείσα δήλωση του φορολογικού έτους που ξεκίνησε εντός του 2023.

Έως σήμερα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ως προς τη συμμόρφωση των υπόχρεων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, 655.000 επιχειρήσεις (σχεδόν 70%) του συνόλου των δυνητικών υπόχρεων της β’ περιόδου (τζίρος < 1.000.000 € και έκδοση/διαβίβαση ενός τιμολογίου εντός 2025) κάνουν ήδη χρήση Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης ή εφαρμογών ΑΑΔΕ (timologio/myDATAapp) για συναλλαγές χονδρικής.

Δεδομένου ότι μόνο το τελευταίο μήνα υπέβαλαν τη σχετική δήλωση ή έκαναν χρήση παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή των εφαρμογών της ΑΑΔΕ (timologio, myDATAapp) σχεδόν 488.000 επιχειρήσεις, ο επιπλέον χρόνος που δίδεται είναι επαρκής για την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης των επιχειρήσεων.

Νέο Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

2/11/2026 : Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής

Από 2/11/2026 έως 31/1/2027: Χρονικό διάστημα σταδιακής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με δυνατότητα παράλληλης χρήσης προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό / λογιστικό, ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωση επιλέγοντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1. Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ή

2. Δωρεάν εφαρμογές της ΑΑΔΕ: timologio και myDATAapp για κινητές συσκευές, οι οποίες καλύπτουν και τις περιπτώσεις έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων για δημόσιες συμβάσεις.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις που κάνουν χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης οφείλουν να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 2/11/2026 και να ξεκινήσουν την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος (2/11/2026 - 31/1/2027).

Υπενθυμίζεται ότι για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα εκδίδουν αποκλειστικά τα τιμολόγιά τους από 2/11/2026, μέσω των εφαρμογών timologio ή myDATAapp, και δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση του χρονικού διαστήματος σταδιακής εφαρμογής (2/11/2026 - 31/1/2027), δεν απαιτείται η υποβολή «Δήλωσης Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων».

Από 1/2/2027 η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων (συναλλαγές B2B ημεδαπής και με τρίτη χώρα εκτός ΕΕ, συναλλαγές B2G) και η διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης ή των εφαρμογών της ΑΑΔΕ timologio και myDATAapp. Επομένως, από την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η διαβίβαση των δεδομένων των εν λόγω παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA με άλλο τρόπο (για παράδειγμα μέσω ERP).

Β. Ψηφιακά παραστατικά διακίνησης αποθεμάτων – Β’ φάση

Η Β’ φάση τίθεται πλέον σε εφαρμογή για το σύνολο των επιχειρήσεων ως εξής:

Από 1/1/2027 ενεργοποιούνται οι διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης και παραλαβής για την ψηφιακή παρακολούθηση και ιχνηλασιμότητα της διακίνησης αποθεμάτων, καθώς και η διαβίβαση των δεδομένων ποσοτικού ελέγχου.

Από 1/1/2028 εφαρμόζεται η Ενιαία Κωδικοποίηση Ειδών, σύμφωνα με τη Συνδυασμένη Ονοματολογία (TARIC).

Έως και την ημερομηνία έναρξης κάθε επιμέρους υποχρέωσης, παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής διαβίβασης των σχετικών δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι είναι ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση της εφαρμογής για κινητές συσκευές myDATAapp, η οποία ενσωματώνει δυνατότητα σάρωσης και παραλαβής παραστατικών, καθώς και οι λειτουργικότητες της εφαρμογής timologio, αναφορικά με τη Β’ φάση της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων.

Ειδικά για τους ελαιοπαραγωγούς αγρότες, η έναρξη της υποχρέωσης έκδοσης των παραστατικών διακίνησης και διαβίβασης των δεδομένων της Α’ φάσης μετατίθεται για την 1/1/2027, ταυτόχρονα με την υποχρέωση έναρξης της Β’ φάσης της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων. Η μετάθεση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την παραλαβή του ελαιόκαρπου, εκδίδεται δελτίο ποσοτικής παραλαβής από τα ελαιοτριβεία και αφορά όσους δεν εντάσσονται στις υπόχρεες οντότητες της πρώτης περιόδου εφαρμογής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

Ψηφιακά στο my1521 (24/7) για ερωτήματα σχετικά με:

την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση μέσω της διαδρομής: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > Θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης – ΥΠΑΗΕΣ > επιλέγοντας τη σχετική υποθεματική ενότητα.

το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής μέσω της διαδρομής: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής.

τις εφαρμογές της ΑΑΔΕ μέσω της διαδρομής: Εφαρμογές κινητών συσκευών > myDATAapp > Ηλεκτρονική Τιμολόγηση > Έκδοση & Διαβίβαση Παραστατικών ή Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > Timologio.