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Ο Αντώνης Βαρθολομαίος νέος Πρόεδρος της ΕΕΕΠ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11:46 - 11 Σεπ 2025

Ο Αντώνης Βαρθολομαίος νέος Πρόεδρος της ΕΕΕΠ

Reporter.gr Newsroom
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Από τις 18 Αυγούστου ανέλαβε καθήκοντα ο κ. Αντώνης Βαρθολομαίος ως νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Η τοποθέτησή του έγινε κατόπιν εισήγησης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη και εγκρίθηκε από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η θητεία του Προέδρου είναι τετραετής.

Ο κ. Βαρθολομαίος διαθέτει μακρά εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα και στη διοίκηση επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει διατελέσει σε σημαντικές θέσεις του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ.

Από το 2020 έως το Δεκέμβριο του 2024 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας, όπου ολοκλήρωσε με επιτυχία τον πλήρη μετασχηματισμό της, την απορρόφηση του ελληνικού υποκαταστήματος της HSBC και τη συγχώνευση με την Τράπεζα Αττικής.

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του, ο κ. Βαρθολομαίος δήλωσε: «Αναλαμβάνω τη θέση του Προέδρου της ΕΕΕΠ με αίσθημα ευθύνης και τη δέσμευση να εργαστώ, μαζί με τα μέλη και τα στελέχη της Επιτροπής, για την περαιτέρω ενίσχυση του ρυθμιστικού ρόλου της Αρχής, την ανάπτυξη μιας υγιούς αγοράς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας και την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η ΕΕΕΠ θα συνεχίσει να υπηρετεί με συνέπεια την αποστολή της, διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος».

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