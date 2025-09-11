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Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές εν αναμονή της απόφασης της ΕΚΤ για τα επιτόκια
Χρηματιστήρια
11:38 - 11 Σεπ 2025

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές εν αναμονή της απόφασης της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Reporter.gr Newsroom
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Σε θετικό έδαφος ανοίγουν οι ευρωαγορές το πρωί της Πέμπτης (11/9), καθώς οι επενδυτές περιμένουν την τελευταία απόφαση για τα επιτόκια και τις τελευταίες εξελίξεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,34% και διαμορφώνεται στις 554,17 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ανεβαίνει κατά 0,04% στις 23.636,20 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,43% στις 9.264,65 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει κατά 0,53% στις 7.802,70 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB ενισχύεται κατά 0,56% και διαμορφώνεται στις 42.325,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται ανοδικά κατά 0,29% στις 15.255,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει άνοδο 0,61% και διαμορφώνεται στις 7.776,98 μονάδες.

Όσον αφορά στις μεμονωμένες μετοχές, η Kering, ιδιοκτήτρια της Gucci, σημειώνει άνοδο περίπου 2% στις πρώτες συναλλαγές. Αυτό συνέβη μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα αναβάλει την εξαγορά της Valentino τουλάχιστον μέχρι το 2028.

Οι επενδυτές στην περιοχή θα παρακολουθήσουν σήμερα τις εξελίξεις στην ΕΚΤ, αν και δεν αναμένεται η κεντρική τράπεζα να προβεί σε αλλαγές στο βασικό επιτόκιο καταθέσεων, το οποίο βρίσκεται στο 2%. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στην αγορά θα παρακολουθούν τις τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ για την ευρωζώνη και την ευρύτερη παγκόσμια οικονομία.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2025 - 11:38
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