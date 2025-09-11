Ανθρώπινο κρανίο και οστά εντοπίστηκαν σε βραχώδη περιοχή στο Ψυχικό

Ανθρώπινο κρανίο μαζί με οστά εντοπίστηκαν το απόγευμα της Τρίτης σε βραχώδη περιοχή στο Ψυχικό, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Το μακάβριο εύρημα φέρεται να ανακάλυψε περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν τα ανθρώπινα λείψανα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κρανίο και τα υπόλοιπα οστά εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από τον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη παραλάβει τα ευρήματα, τα οποία μεταφέρθηκαν για ανθρωπολογική εξέταση, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και να διαπιστωθούν τυχόν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.