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Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ο αποκλειστικός έλεγχος της Novibet από την Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14:28 - 02 Δεκ 2025

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ο αποκλειστικός έλεγχος της Novibet από την Allwyn

Reporter.gr Newsroom
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Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025, για να εξετάσει, κατά το άρθρο 8 του Ν. 3959/2011 κατόπιν σχετικής Εισήγησης, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία αφορά στην απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία «ALLWYN INTERNATIONAL AG» (εφεξής «Allwyn») του αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρίας με την επωνυμία «LOGFLEX MT HOLDING LIMITED» (εφεξής «Novibet»).

Η Allwyn είναι 100% θυγατρική της Allwyn AG, μητρικής του Ομίλου Allwyn, ο οποίος αποτελεί διεθνή πάροχο υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται πρωτίστως μέσω της ΟΠΑΠΟΠΑΠ +0,73% ΑΕ, της οποίας κύρια δραστηριότητα είναι η προσφορά επίγειων και διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Συναφώς με την υπό κρίση υπόθεση, η ΟΠAΠ ΑΕ παρέχει, άμεσα ή μέσω θυγατρικών, υπηρεσίες διαδικτυακού στοιχηματισμού και διαδικτυακού καζίνο υπό τα σήματα Pamestoixima και Stoiximan. Κύρια δραστηριότητα της Novibet είναι η παροχή υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχηματισμού και διαδικτυακού καζίνο υπό το ομώνυμο σήμα. Οι συμμετέχουσες είναι ανταγωνιστές και δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές:

α) διαδικτυακού στοιχήματος, με περαιτέρω διάκριση σε:

α1) διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα επί πραγματικών γεγονότων και

α2) διαδικτυακό στοίχημα επί εικονικών γεγονότων, καθώς και

β) διαδικτυακών παιγνίων καζίνο (εξαιρουμένων παιγνίων πόκερ)

Σύμφωνα με την Εισήγηση η πραγματοποίηση της υπό κρίση συγκέντρωσης δύναται να οδηγήσει σε σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις οριζοντίως επηρεαζόμενες αγορές του διαδικτυακού στοιχηματισμού και των διαδικτυακών παιγνίων καζίνο (πλην πόκερ) λόγω οριζόντιων επιπτώσεων μη συντονισμένης συμπεριφοράς, δια της ενίσχυσης της δεσπόζουσας θέσης της Allwyn, και πάντως δια της κατάργησης των ανταγωνιστικών πιέσεων που ασκούνται σήμερα στις εν λόγω ολιγοπωλιακές αγορές, ιδίως λόγω της εξάλειψης της Novibet ως σημαντικού παράγοντα ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, κατά την Εισήγηση, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

α) το, προ της συναλλαγής, υψηλό μερίδιο αγοράς της Allwyn (>50%) και το πολύ υψηλό αθροιστικό μερίδιο αγοράς των μερών στις οριζοντίως επηρεαζόμενες αγορές,

β) την πολύ μεγάλη απόκλιση του μεριδίου αγοράς του επόμενου ανταγωνιστή από το μερίδιο αγοράς της νέας οντότητας, με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές να κατέχουν αμελητέα μερίδια αγοράς,

γ) την εγγύτητα του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο μερών ως προς όλες τις παραμέτρους του ανταγωνισμού,

δ) το γεγονός ότι η νέα οντότητα συγκεντρώνει σημαντική πελατειακή βάση, συντριπτικά μεγαλύτερη από αυτήν των ανταγωνιστών της,

ε) τα υψηλά εμπόδια εισόδου νέων και ανάπτυξης υφιστάμενων ανταγωνιστών λόγω των ρυθμιστικών απαιτήσεων, της υπερσυγκέντρωσης των αγορών αλλά και της εδραιωμένης θέσης και φήμης των μερών,

στ) της έλλειψης έντασης δυνητικού ανταγωνισμού και

ζ) της μηδενικής αντισταθμιστικής ισχύος του παικτικού κοινού,

εκτιμάται ότι συνεπεία της συγκέντρωσης θα ενισχυθεί η δεσπόζουσα θέση της Allwyn.

Μάλιστα, κατά την Εισήγηση, τα σήματα των μερών πληρούν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που, σωρευτικά, και βάσει των ισχυουσών συνθηκών ζήτησης, απαιτούνται για την επιτυχή δραστηριοποίηση ενός φορέα στις επηρεαζόμενες αγορές, καθώς: τα μέρη έχουν μεριμνήσει μέσω υψηλών διαφημιστικών δαπανών να καταστήσουν τα σήματά τους ορατά και αναγνωρίσιμα, ενισχύοντας τη φήμη τους και ισχυροποιώντας την υπολαμβανόμενη από το παικτικό κοινό αξιοπιστία τους, τα μέρη προσφέρουν πολύ υψηλότερες κατά κεφαλήν επιβραβεύσεις (μπόνους) στο παικτικό κοινό σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους και οι πλατφόρμες των μερών είναι από τις πλέον καινοτόμες, τεχνολογικά προηγμένες και φιλικές προς τους παίκτες, παρέχοντας παικτική εμπειρία η οποία είναι προσαρμοσμένη στην εγχώρια ζήτηση.

Τα στοιχεία αυτά εκτιμάται ότι δημιουργούν ένα παικτικό κοινό με ισχυρή πίστη στα σήματα των μερών, και, ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι η δεσπόζουσα θέση της ενιαίας οντότητας όχι μόνο δεν θα απειληθεί στο μέλλον, αλλά θα ενισχυθεί έτι περαιτέρω.

Παράλληλα, και ανεξαρτήτως της διαπίστωσης ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης κατά τα ανωτέρω, στην Εισήγηση γίνεται εκτενής ανάλυση ως προς τον ιδιαίτερο ρόλο της Novibet στη λειτουργία των επηρεαζόμενων αγορών ως σημαντικού παράγοντα ανταγωνισμού, καθώς από το 2021 και εντεύθεν μόνο η Novibet μπόρεσε να διαταράξει τις ισορροπίες των κατά τα λοιπά παγιωμένων επηρεαζόμενων αγορών, με την απόσπαση μεγάλου μερίδιου αγοράς σε βάρος των ανταγωνιστών της, χωρίς να εντοπίζεται άλλος φορέας με αντίστοιχη δυναμική και προοπτικές. Στην ανοδική της πορεία, την οποία κανείς ανταγωνιστής δεν μπόρεσε να ανακόψει -πολλώ δε μάλλον να αναπαράξει- εκτιμάται ότι συντέλεσαν οι κάτωθι παράγοντες:

  1. Η Novibet επιδεικνύει μια επιθετική τιμολογιακή πολιτική, τόσο σε επίπεδο συνολικής γκανιότας (αποδόσεις και μπόνους) όσο και σε επίπεδο (μεμονωμένα ιδωμένων) μπόνους, αποτελώντας τη συνολικά πλέον συμφέρουσα επιλογή για το παικτικό κοινό.
  2. Η επιθετική τιμολογιακή της πολιτική συνοδεύεται από υψηλές δαπάνες σε διαφημιστικές ενέργειες, οι οποίες υπολείπονται μόνο εκείνων του ηγέτη της αγοράς Allwyn.
  3. Η Novibet διαθέτει μια ιδιόκτητη, σύγχρονη, πολλάκις βραβευμένη, καινοτόμα, ελληνοκεντρική πλατφόρμα, η οποία, ενόψει της ευκολίας στη χρήση που τη διακρίνει και της χρήσης ιδιόκτητου αλγορίθμου για την εξατομίκευση της εμπειρίας των παικτών, διαφοροποιείται από αυτές του ανταγωνισμού, προσδίδοντας στη Novibet ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε εγχώριο επίπεδο.

Συνεπώς, κατά την Εισήγηση, η Allwyn επιδιώκει με την παρούσα συγκέντρωση να αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο επί ενός στενού της ανταγωνιστή και δη επί του μοναδικού φορέα ο οποίος έχει αποδείξει ότι δύναται να την ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις (στο εμπορικό και στο τεχνολογικό πεδίο), ενώ κανένας έτερος ανταγωνιστής δεν αναμένεται, μετά την τυχόν ολοκλήρωση της υπό κρίση συγκέντρωσης, να αναλάβει τον ρόλο της Novibet, δυνάμενος να ασκήσει ουσιώδεις ανταγωνιστικές πιέσεις στην Allwyn και στους λοιπούς δραστηριοποιούμενους παρόχους.

Ενόψει των ανωτέρω, προτείνεται η απαγόρευση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της συγκέντρωσης η οποία αφορά στην απόκτηση από την Allwyn του αποκλειστικού ελέγχου επί της Novibet.

Η Allwyn έχει προτείνει την ανάληψη δεσμεύσεων, ώστε να μην προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/12/2025 - 14:30
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