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Η νέα εποχή Allwyn έρχεται με τους συνεργάτες του δικτύου ΟΠΑΠ στην πρώτη γραμμή
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14:50 - 11 Δεκ 2025

Η νέα εποχή Allwyn έρχεται με τους συνεργάτες του δικτύου ΟΠΑΠ στην πρώτη γραμμή

Reporter.gr Newsroom
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Παρουσίαση της στρατηγικής του rebranding που έρχεται από τον Ιανουάριο και των νέων προοπτικών που αναδεικνύονται για το δίκτυο

Με συνοδοιπόρους τους συνεργάτες του δικτύου του, ο ΟΠΑΠ εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, από τον Ιανουάριο του 2026, προχωρώντας στην αλλαγή του brand του σε Allwyn. Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες, με τη ζωντανή και online συμμετοχή τoυ συνόλου των ιδιοκτητών και των εργαζόμενων των καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY, κορυφαία στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν τον στρατηγικό σχεδιασμό για την αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας, την εφαρμογή επιμέρους στοιχείων του rebranding στο δίκτυο και την αξιοποίηση των ευκαιριών που φέρνει η νέα εποχή της Allwyn.

«Ο ΟΠΑΠ και οι συνεργάτες του είναι μια ομάδα – και μαζί έχουμε αφήσει το στίγμα μας στην ελληνική αγορά. Όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε φέρει νέα παιχνίδια και έχουμε καθιερώσει τα καταστήματα μας ως σύγχρονους χώρους διασκέδασης. Αυτό είναι το ισχυρό θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε το μέλλον μας. Με νέες επενδύσεις, με την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης και με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, θα έρθουμε ακόμα πιο κοντά στην Allwyn, τη διεθνή οικογένεια μας», τόνισε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου, σε σχέση με τις προοπτικές που δημιουργούνται με το rebranding.

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Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ

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Ηλίας Κατσαρός, Chief Retail Officer του ΟΠΑΠ

Σε κάθε περίπτωση, όπως έγινε σαφές, η ταυτότητα και η ονομασία των δημοφιλών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.ο.κ.) δεν αλλάζουν, ενώ η προστασία των παικτών παραμένει κορυφαία προτεραιότητα, μέσα από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Αναλλοίωτος θα παραμείνει και ο αντίκτυπος της εταιρείας στην ελληνική κοινωνία. Οι εμβληματικές κοινωνικές πρωτοβουλίες του ΟΠΑΠ στους τομείς της Υγείας, του Αθλητισμού, της Απασχόλησης και των Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδες θα συνεχιστούν υπό το brand της Allwyn και θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Επίσης, οι πρωτοβουλίες στον τομέα των αθλητικών χορηγιών συνεχίζονται δυναμικά, ενώ θα αξιοποιηθούν περαιτέρω διεθνείς καινοτομίες και παγκόσμιες συνεργασίες της Allwyn, όπως οι χορηγίες της στην Formula 1 και την ομάδα της McLaren.

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Οι συνεργάτες του δικτύου ΟΠΑΠ στην παρουσίαση της στρατηγικής του rebranding

Στενή συνεργασία και κοινό όραμα

«Οι συνεργάτες του δικτύου μας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία του rebranding μας σε Allwyn. Σε αυτή τη νέα σελίδα για το δίκτυό μας, εσείς, οι συνεργάτες μας, είστε η αιχμή του δόρατος – και είμαι βέβαιος ότι μαζί θα τα καταφέρουμε. Το rebranding θα μας δώσει έναν αέρα ανανέωσης και μια νέα δυναμική για να πάμε στην επόμενη μέρα», σημείωσε ο Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer, Φώτης Ζησιμόπουλος.

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Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer

Από την πλευρά του, ο Chief Sales & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer, Ματθαίος Ματθαίου, ανέδειξε τη σημασία της στενής συνεργασίας με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων PLAY. «Αυτό που διαφοροποιεί την επόμενη μέρα είναι το κοινό όραμα, το κοινό πάθος και η διάθεσή μας να κάνουμε κάτι παραπάνω για εμάς και τελικά για τον πελάτη. Εφέτος, σπάσαμε μια σειρά από ρεκόρ στα καταστήματα PLAY – και η δυναμική αυτή έρχεται να συμπληρωθεί από την Allwyn», σχολίασε.

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Ματθαίος Ματθαίου, Chief Sales & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer

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Θερμή υποδοχή από τους συνεργάτες του ΟΠΑΠ

Οι συνεργάτες του δικτύου του ΟΠΑΠ εξέφρασαν την πλήρη ετοιμότητα τους για τη νέα εποχή που ξεκινά με το rebranding σε Allwyn. Συμμετέχοντας ενεργά στη συζήτηση με τα στελέχη της εταιρείας σχολίασαν ιδιαίτερα θετικά ότι το brand της Allwyn φέρνει μια «φρέσκια» και διεθνή ταυτότητα στα καταστήματα, και ότι ταυτόχρονα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στα brand των παιχνιδιών.

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O Γιώργος Πουλημάς, Πρόεδρος της ΠΟΕΠΠΠ, με συνεργάτες του δικτύου ΟΠΑΠ

Επιπλέον, τόνισαν ότι η συνεργασία εταιρείας-δικτύου συνεχίζεται απρόσκοπτα, χωρίς κάποια αλλαγή στις συμβατικές σχέσεις και υποχρεώσεις, καθώς και ότι η εταιρεία θα επωμιστεί το κόστος των βασικών αλλαγών του rebranding (π.χ. σημάνσεις).

Τέλος, στάθηκαν στις σημαντικές επενδύσεις που σχεδιάζονται για την αναβάθμιση του δικτύου, με αιχμή την ψηφιοποίηση των καταστημάτων και υπηρεσίες και εμπειρίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελάτων.

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