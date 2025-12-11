Οι Ρώσοι… τρίβουν τα χέρια τους με την αμερικανική στροφή στο Ουκρανικό – Η «μάχη» για την εύνοια του Τραμπ

Η Ρωσία φαίνεται να… απολαμβάνει τη δυσφορία της Ευρώπης και της Ουκρανίας, μετά από μια εβδομάδα έντονης κριτικής τόσο από τον Λευκό Οίκο όσο και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το αυξανόμενο ρήγμα έχει οδηγήσει το Κρεμλίνο και τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης σε μια «επίθεση γοητείας», επαινώντας την «ευθυγράμμιση» της Μόσχας με την Ουάσιγκτον, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του CNBC.

Η Ρωσία παρακολουθεί καθώς η Ουάσιγκτον φαίνεται να παγώνει τις συμμαχίες της με την Ουκρανία και την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα.

Η αλλαγή αυτή ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή (5/12), όταν ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας, η οποία αμφισβητούσε κατά πόσο η Ευρώπη θα μπορούσε να παραμείνει «αξιόπιστος σύμμαχος», ενώ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να επαναφέρουν τη στρατηγική σταθερότητα με τη Ρωσία.

Στη συνέχεια, αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Politico ότι η Ευρώπη είναι μία «φθίνουσα» περιοχή με «αδύναμους» ηγέτες. Ο πρόεδρος υποστήριξε επίσης τη διενέργεια νέων εκλογών στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η χώρα δείχνει ολοένα και πιο αντιδημοκρατική.

Ξεχωριστά, ο Τραμπ επέκρινε την προσέγγιση της Ουκρανίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ισχυριζόμενος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είχε καν διαβάσει το αμερικανικό σχέδιο ειρηνευτικής πρότασης, ενώ η Ρωσία, όπως είπε, ήταν «εντάξει με αυτό».

Το Κρεμλίνο επαινεί την αμερικανική στροφή

Δεν προκαλεί έκπληξη ότι το Κρεμλίνο έχει ανταποκριθεί θετικά στα αρνητικά σχόλια του Τραμπ και του Λευκού Οίκου για την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Επαινώντας τη νέα στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι είναι «σε μεγάλο βαθμό συνεπής» με το «όραμα» της Ρωσίας, ενώ τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν καλύψει εκτενώς την επίπληξη του Τραμπ προς τον Ζελένσκι, έχουν στηρίξει την έκκλησή του για εκλογές στην Ουκρανία και έχουν αναπαράγει την κριτική του για την Ευρώπη. Ρώσοι αξιωματούχοι και κρατικά μέσα έχουν επανειλημμένως ισχυριστεί, χωρίς στοιχεία, ότι η Ευρώπη παρεμποδίζει τη διαδικασία ειρήνευσης.

Η ρωσική ικανοποίηση για την υποβάθμιση της Ουκρανίας και της Ευρώπης στην Ουάσιγκτον έρχεται μετά από αναφορές ότι η Μόσχα και ο Λευκός Οίκος είχαν μυστικά καταρτίσει τον Νοέμβριο ένα 28-σημείων σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, το οποίο προέβλεπε σημαντικές εδαφικές και στρατιωτικές παραχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας.

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του αντέδρασαν με δικές τους αντιπροτάσεις, με τα δύο στρατόπεδα να προσπαθούν τώρα να κερδίσουν την εύνοια του Τραμπ και, τελικά, την υποστήριξή του για τα αντίστοιχα οράματα τους σχετικά με την ειρήνη.

Επίθεση γοητείας

Για τη Ρωσία, αυτό έχει σημαίνει μια οργανωμένη προσπάθεια να εκθειάζει τον Τραμπ και να προωθεί την αίσθηση ότι Ουάσιγκτον και Μόσχα ευθυγραμμίζονται ως προς το πώς πρέπει να λήξει ο σχεδόν τετραετής πόλεμος. Οι ευκαιρίες γι’ αυτό έχουν πολλαπλασιαστεί, εν μέσω της ανοιχτής δυσαρέσκειας του Τραμπ προς την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ηγεσία.

Την Τετάρτη, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επανέλαβε ότι η Ρωσία εκτιμά την «επιθυμία του Τραμπ για διάλογο και επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία» και ότι οι δύο πλευρές μοιράζονται μια «θεμελιώδη κατανόηση ότι μια διαρκής λύση είναι αδύνατη χωρίς εξάλειψη των ριζικών αιτιών της κρίσης».

Για τη Ρωσία, αυτές οι «ρίζες» του πολέμου περιλαμβάνουν τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, την ύπαρξη μιας φιλοδυτικής κυβέρνησης στην Ουκρανία και την επιθυμία της να ελέγξει την περιοχή Ντονμπάς, όπου φιλορώσοι αυτονομιστές υποστηρίζονταν από τη Μόσχα πολύ πριν από τον πόλεμο του 2022.

Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε σχέδιο ειρήνης με την υποστήριξη των ΗΠΑ που εξαλείφει ορισμένα από αυτά τα «αγκάθια» -και παραδίδει στη Ρωσία την περιοχή Ντονμπάς και αποκλείει την Ουκρανία από το ΝΑΤΟ – καθώς και μια συμφωνία που επιβάλλει εκλογές στην Ουκρανία, ακούγεται σαν μουσική στα αυτιά της Μόσχας.

Γι’ αυτό, σε μεγάλο βαθμό, η Μόσχα προσπαθεί τόσο πολύ να ευθυγραμμιστεί με τον Τραμπ και το «αρχικό» αμερικανικό σχέδιο ειρήνης, το οποίο είχε εκπονήσει μαζί με τις ΗΠΑ, αλλά χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας.

Μάχη για την εύνοια του Τραμπ

Στο μεταξύ, η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατήσουν την Ουάσιγκτον στο πλευρό τους, προκειμένου να αποτρέψουν ενδεχόμενη απώλεια εδαφών και κυριαρχίας για την Ουκρανία σε μια συμφωνία ειρήνης που ενδέχεται να επιβληθεί στο Κίεβο — κάτι που θα είχε μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη μελλοντική ασφάλεια της Ευρώπης.

Εκτός παιχνιδιού, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προσπαθήσει να ενισχύσουν τις πιθανότητες του Κιέβου για μια καλύτερη συμφωνία, με τον Ζελένσκι να πραγματοποιεί σειρά συναντήσεων με περιφερειακούς ηγέτες αυτή την εβδομάδα, επιχειρώντας να τονίσει τις «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας: ότι πρέπει να λάβει εγγυήσεις ασφάλειας και ότι δεν πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Δείχνοντας διάθεση για συμβιβασμό, η Ουκρανία έχει αναγνωρίσει δημοσίως ότι η μελλοντική ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι πλέον εξαιρετικά απίθανη, ενώ ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος για νέες εκλογές εφόσον μπορούν να διεξαχθούν με ασφάλεια. Αλλά οι εγγυήσεις ασφάλειας και τα εδαφικά ζητήματα παραμένουν μεγάλα αγκάθια.

Οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας μίλησαν χθες με τον Τραμπ για τις προσπάθειές τους και για να επαναλάβουν την προθυμία τους να προσφέρουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία ως μέρος μιας μελλοντικής ειρηνευτικής αποστολής. Η Ρωσία απορρίπτει την ιδέα, λέγοντας ότι ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία θα αποτελούσαν «νόμιμους στόχους».

Τα επόμενα βήματα

Εν τω μεταξύ, η «Συμμαχία των Προθύμων» συνεδριάζει την Πέμπτη, με τους συμμάχους αποφασισμένους να διατηρήσουν την ορμή και την ορατότητα σχετικά με την επίτευξη μιας λύσης που θα είναι ευνοϊκή για την Ουκρανία και για την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, ο Λαβρόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Μόσχα έστειλε στις ΗΠΑ τις δικές της προτάσεις για εγγυήσεις ασφάλειας και ότι οι «αντιρωσικές» προσπάθειες της Ευρώπης απέτυχαν.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ πιέζουν και τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά επικρατεί σκεπτικισμός ότι θα τηρηθεί η προθεσμία.

«Η πίεση των ΗΠΑ θα προωθήσει τις συνομιλίες αλλά δεν θα οδηγήσει σε γρήγορη συμφωνία», ανέφεραν αναλυτές της Eurasia Group.

Παρόλο που η Eurasia Group εκτιμά ότι έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες για κατάπαυση του πυρός —και μείωσε από 75% σε 65% την πιθανότητα συνέχισης του πολέμου μέχρι τον Ιούνιο του 2026— σημειώνει επίσης ότι οι προκλήσεις της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης, μαζί με την αυξανόμενη πίεση των ΗΠΑ, έχουν αυξήσει την πιθανότητα ενός σεναρίου «συνθηκολόγησης της Ουκρανίας» από 5% σε 25%.