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ΕΥΑΘ: Στο 69,02% έπεσε το ποσοστό του Δημοσίου
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14:39 - 11 Δεκ 2025

ΕΥΑΘ: Στο 69,02% έπεσε το ποσοστό του Δημοσίου

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΥΑΘ Α.Ε. γνωστοποίησε ότι η ΕΕΣΥΠ, πλήρως ελεγχόμενη από το Ελληνικό Δημόσιο, πώλησε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 1.815.000 μετοχές ή 5% του μετοχικού της κεφαλαίου, μειώνοντας τη συμμετοχή της στο 19,02%, ενώ το συνολικό ποσοστό που ελέγχει το Δημόσιο διαμορφώνεται πλέον στο 69,02%.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας

Η ΕΥΑΘ, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης, την οποία έλαβε στις 10.12.2025 από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η μέτοχος της ΕΥΑΘ , «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ), της οποίας ποσοστό 100% των δικαιωμάτων ψήφου κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, την 8η Δεκεμβρίου 2025 πώλησε 1.815.000 μετοχές, εκδόσεως της ΕΥΑΘ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,00% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, σε ειδικούς επενδυτές, στο πλαίσιο διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών.

Κατόπιν της πώλησης, το ποσοστό συμμετοχής της ΕΕΣΥΠ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΑΘ ανέρχεται πλέον σε 19,02%, που αντιστοιχεί σε 6.902.999 μετοχές με τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.

Το συνολικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ και των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο έχει μεταβληθεί και ανέρχεται σε 69,02% (25.053.000 μετοχές), εκ των οποίων τα άμεσα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν σε 18.150.001 μετοχές (50% συν 1 μετοχή) και τα έμμεσα δικαιώματα ψήφου σε 6.902.999 μετοχές (19,02%).
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