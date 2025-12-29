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Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο: Εγγυημένα 5.000.000 ευρώ στην τυχερή πεντάδα – Στις 31 Δεκεμβρίου η μεγάλη κλήρωση
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:43 - 29 Δεκ 2025

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο: Εγγυημένα 5.000.000 ευρώ στην τυχερή πεντάδα – Στις 31 Δεκεμβρίου η μεγάλη κλήρωση

Reporter.gr Newsroom
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Ονειρεμένοποδαρικόστο 2026 θακάνουνοιμεγάλοινικητέςτουΠρωτοχρονιάτικουΛαχείου, καθώςστις 31 Δεκεμβρίου, τοπαραδοσιακόπαιχνίδιτωνεορτώνθαμοιράσειεγγυημένα 5 εκατ. ευρώκέρδηστηντυχερήπεντάδα.

«Το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο είναι ένα ιστορικό παιχνίδι, συνδεδεμένο με την τελευταία ημέρα κάθε έτους και την ιδανική αρχή του νέου που έρχεται. Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, θα μοιράσει εγγυημένα 5 εκατ. ευρώ στην τυχερή πεντάδα. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να υποδεχθεί κάποιος το 2026!», αναφέρει ο Γεράσιμος Ζηνεμπής, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στο Μεσολόγγι.

Ο Μεγάλος Λαχνός και τα εγγυημένα κέρδη

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Γεράσιμος Ζηνεμπής, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ επί της οδού Αεροπαγίτου Καψάλη 16, στο Μεσολόγγι

Σχετικά με την κλήρωση και το μεγάλο έπαθλο, ο κ. Ζηνεμπής εξηγεί: «Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου, στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube. Από αυτή θα προκύψει ο Μεγάλος Λαχνός, με αριθμούς από το 1 έως το 100.000, με τη σειρά που θα βγάλει η κληρωτίδα. Αυτός ο αριθμός της συγκεκριμένης σειράς, θα κερδίσει 1 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιποι 4 λαχνοί, της ίδιας πεντάδας με αυτή του Μεγάλου Λαχνού και στην ίδια σειρά, θα κερδίσουν επίσης από 1 εκατ. ευρώ. Έτσι, σχηματίζεται ο Πεντάδυμος Λαχνός, που κερδίζει συνολικά 5 εκατ. ευρώ».

Τα μικρότερα έπαθλα

Εκτός από τα κέρδη της τυχερής πεντάδας, η κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου θα μοιράσει και μικρότερα έπαθλα, τα οποία κυμαίνονται από 100 έως και 150.000 ευρώ. Παράλληλα, όλοι οι λαχνοί που οι αριθμοί τους έχουν τα δύο τελευταία ψηφία όμοια και με την ίδια σειρά, με τα δύο τελευταία ψηφία του Πρώτου λαχνού, κερδίζουν από 5 ευρώ, ανεξαρτήτως σειράς.

Οι παίκτες του ιστορικού παιχνιδιού μπορούν να προμηθεύονται τους λαχνούς τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ και λαχειοπώλες όλης της Ελλάδας, με κόστος 25 ευρώ ανά πεντάδα και 5 ευρώ ανά λαχνό.

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