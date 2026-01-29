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Το ισοζύγιο των επενδυτικών ρίσκων στην Ελλάδα
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
13:24 - 29 Ιαν 2026

Το ισοζύγιο των επενδυτικών ρίσκων στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Το ισοζύγιο των επιχειρηματικών και επενδυτικών ρίσκων που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα οι εταιρείες γερμανικών συμφερόντων, καταγράφει -με θετικό πρόσημο για την ελληνική οικονομία- η τελευταία Παγκόσμια Έρευνα που διεξήγαγε η Κεντρική Ένωση Γερμανικών Επιμελητηρίων (DIHK), με τίτλο «World Business Outlook Fall 2025».

Ειδικότερα, από ένα δείγμα 3.500 ερωτώμενων, που προέρχονταν από 92 χώρες όπου διαθέτει παρουσία το DIHK, προέκυψε ότι οι Γερμανοί επενδυτές που εμπιστεύονται σήμερα την Ελλάδα, αναγνωρίζουν μεν τα θετικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας τα οποία δρουν υποβοηθητικά για την επιτυχή δράση τους, επισημαίνουν όμως και πεδία ή τομείς όπου η ελληνική οικονομία έχει ακόμη σημαντικά περιθώρια να βελτιώσει την εικόνα της.

Πιο συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι σε σχέση με το μέσο επίπεδο της ΕΕ και αλλά και διεθνώς, οι Γερμανοί επενδυτές δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν στην Ελλάδα μειωμένα ρίσκα σε πεδία όπως:

- Η ζήτηση των αγαθών

- Το εργατικό κόστος

- Η ασφάλεια δικαίου

- Η οικονομική πολιτική

- Τα εμπόδια εισόδου ειδικότερα στο εμπόριο

- Η συναλλαγματική ισοτιμία

Αντίθετα, όσοι επενδύουν στην Ελλάδα θεωρούν ότι αναλαμβάνουν υψηλότερα ρίσκα έναντι άλλων ευρωπαϊκών αγορών σε τομείς όπως:

- Η εφοδιαστική αλυσίδα

- Οι υποδομές

- Οι τιμές των προϊόντων

- Το κόστος ενέργειας

- Η αναζήτηση εργαζομένων με εξειδικευμένες δεξιότητες

- Η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης.

Ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Άγις Παπαδόπουλος, σχολιάζοντας τα ανωτέρω συμπεράσματα τόνισε ότι, «μετά από μια σκληρή δοκιμασία κατά την πολυετή περίοδο της κρίσης χρέους της χώρας, και παρά τη γεωπολιτική, ενεργειακή και υγειονομική κρίσεις που ακολούθησαν, η Ελληνική Οικονομία αναβάθμισε σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της διεθνώς, κερδίζοντας την προσοχή των ξένων επενδυτών. Βεβαίως, η αγορά αναμένει αρκετές ακόμη πρωτοβουλίες από την πολιτεία. Τις περισσότερες με μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες θα επιτρέψουν την ταχύτερη υλοποίηση των επενδύσεων, μειώνοντας το άμεσο και έμμεσο κόστος εκτέλεσης και λειτουργίας, εξασφαλίζοντας υψηλότερες αποδόσεις σε όσους αναλαμβάνουν το ρίσκο της κεφαλαιακής επένδυσης, αλλά και μεγαλύτερες υπεραξίες για το δημόσιο ταμείο» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

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