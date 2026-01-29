ΕΛΣΤΑΤ: Ανεβασμένος 1,7% ο τζίρος στο λιανεμπόριο το Νοέμβριο

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών σημείωσε αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024, αλλά υποχώρησε 1,2% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025. Αντίστοιχα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου αυξήθηκε οριακά κατά 0,3% σε ετήσια βάση, ενώ μειώθηκε 1,0% σε μηνιαία βάση.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Νοέμβριο 2025, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής: Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 1,7% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025 μείωση 1,2%. Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025 μείωση 1,0%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025 παρουσίασε μείωση 0,6%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025 παρουσίασε μείωση 1,0%.