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L&#039;Oréal Hellas: Αφιερώνει μια εργάσιμη μέρα σε εθελοντικές δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
19:50 - 13 Ιουλ 2026

L'Oréal Hellas: Αφιερώνει μια εργάσιμη μέρα σε εθελοντικές δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Reporter.gr Newsroom
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Για ακόμη μία χρονιά, το Citizen Day της L'Oréal Hellas ένωσε τους ανθρώπους της εταιρείας γύρω από έναν κοινό σκοπό: την έμπρακτη προσφορά προς την κοινωνία. Δεκάδες εργαζόμενοι αφιέρωσαν την ημέρα τους στον εθελοντισμό, συμμετέχοντας σε δράσεις που ενισχύουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού και βιώσιμου μέλλοντος.

Το Citizen Day αποτελεί θεσμό για τον Όμιλο L'Oréal και έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της εταιρικής κουλτούρας του. Κάθε χρόνο, οι άνθρωποι της εταιρείας παγκοσμίως, αφιερώνουν μία εργάσιμη ημέρα σε εθελοντικές δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, στηρίζοντας οργανισμούς που προσφέρουν έργο στις τοπικές κοινωνίες.

Φέτος, η L'Oréal Hellas υλοποίησε 10 διαφορετικές δράσεις σε συνεργασία με έξι κοινωνικούς φορείς — All For Blue, Make-A-Wish Ελλάδος, Μαζί για το Παιδί, Ε.Π.Α.Ψ.Υ., WE4ALL και Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό — καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών αναγκών: από την υποστήριξη παιδιών και εφήβων, μέχρι τη φροντίδα ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, προσφύγων και ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ψυχικής υγείας.

Σε συνεργασία με την All For Blue, οι εργαζόμενοι της L'Oréal Hellas συμμετείχαν στη δράση "Spaces of Care" στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «Παναγία Ευαγγελίστρια» του Δήμου Αθηναίων, αναβαθμίζοντας εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της δομής μέσα από ελαιοχρωματισμούς, παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο και συναρμολόγηση εξοπλισμού, δημιουργώντας μαζί με τους ωφελούμενους ένα πιο λειτουργικό και φιλόξενο περιβάλλον.

Με το Make-A-Wish Ελλάδος, οι εργαζόμενοι συμμετείχαν στο δημιουργικό εργαστήριο "The Wish Factory", κατασκευάζοντας χειροποίητες ευχετήριες κάρτες, τσάντες, charms και ημερολόγια που θα ενισχύσουν το πολύτιμο έργο του οργανισμού για την εκπλήρωση ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Σε συνεργασία με το Μαζί για το Παιδί, πραγματοποιήθηκαν δύο παράλληλες δράσεις στο Χατζηπατέρειο Κ.Α.Σ.Π. Μέσα από τη δράση "Brighten the Path", οι εθελοντές ανανέωσαν τους εξωτερικούς χώρους της δομής, ενώ στο βιωματικό εργαστήριο "The Flour Power Workshop", συμμετείχαν μαζί με τα παιδιά σε μία διαδραστική εμπειρία γνωριμίας, παρασκευάζοντας το δικό τους ψωμί.

Η συνεργασία με την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) περιλάμβανε δύο δράσεις με επίκεντρο τη σύνδεση με τη φύση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος των μονάδων. Στον Ξενώνα Εφήβων, μέσω της δράσης “Roots of Hope”, εργαζόμενοι της L’Oréal Hellas και έφηβοι συμμετείχαν στη φύτευση λουλουδιών και φυτών, ενώ στο Οικοτροφείο Πεντέλης, η δράση “Heritage Garden” έφερε κοντά τους εθελοντές με τους ενοίκους της δομής, με στόχο τη φροντίδα και την αναβάθμιση του κήπου.

Με τη στήριξη της WE4ALL, οι άνθρωποι της L'Oréal Hellas συμμετείχαν σε τρεις διαφορετικές δράσεις στη Στέγη Αγάπης. Δημιούργησαν έναν σταθμό προσωπικής φροντίδας για τους ηλικιωμένους ενοίκους ("Moments of Care"), φρόντισαν τον εξωτερικό χώρο της δομής ("Garden of Renewal") και κατασκεύασαν, μαζί με τους φιλοξενούμενους, φυσικές ταΐστρες για πουλιά στο πλαίσιο της δράσης "Nature Connect".

Τέλος, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, οι εθελοντές συμμετείχαν στη δράση "Solidarity in Color", συμβάλλοντας στην αισθητική αναβάθμιση των χώρων του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων, δημιουργώντας ένα πιο ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον για τους ανθρώπους που φιλοξενούνται εκεί.

Η Corporate Affairs & Engagement Director της L'Oréal Hellas, Δήμητρα Πετρίδη, ανέφερε: «Το Citizen Day κάθε χρόνο μας υπενθυμίζει ότι η πραγματική αλλαγή γεννιέται όταν οι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό. Έτσι και εμείς μέσα από τις δράσεις μας, επιλέγουμε να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο, όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη δέσμευση, τον ενθουσιασμό και την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν κάθε χρόνο οι άνθρωποί μας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της L'Oréal.»

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