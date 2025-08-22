ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η άνοδος της αγοράς από δεύτερο χέρι: Τάσεις, ανάγκες και νέα δεδομένα
ΕΜΠΟΡΙΟ
22:00 - 22 Αυγ 2025

Η άνοδος της αγοράς από δεύτερο χέρι: Τάσεις, ανάγκες και νέα δεδομένα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

  Τα τελευταία χρόνια, η αγορά από δεύτερο χέρι γνωρίζει εντυπωσιακή άνθηση, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Από ρούχα και ηλεκτρονικές συσκευές, μέχρι έπιπλα και αυτοκίνητα, οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο σε μεταχειρισμένα προϊόντα, αναζητώντας οικονομικές λύσεις, βιώσιμες επιλογές και μοναδικά αντικείμενα με χαρακτήρα.

Η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την αλλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η βιομηχανία της μόδας, για παράδειγμα, συγκαταλέγεται στις πιο ρυπογόνες παγκοσμίως, οδηγώντας σε μια στροφή προς τη λεγόμενη «slow fashion» και την επαναχρησιμοποίηση ρούχων. Πλατφόρμες όπως το Depop, το Vinted και το Facebook Marketplace δίνουν τη δυνατότητα σε χρήστες να αγοράζουν και να πωλούν εύκολα ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, δημιουργώντας μια νέα, ψηφιακή μορφή παζαριού.

Παράλληλα, η οικονομική αστάθεια και ο πληθωρισμός ωθούν ολοένα και περισσότερους καταναλωτές να αναζητούν συμφέρουσες λύσεις. Η αγορά από δεύτερο χέρι προσφέρει σημαντικά χαμηλότερες τιμές, χωρίς απαραίτητα συμβιβασμούς στην ποιότητα – ειδικά όταν πρόκειται για επώνυμα προϊόντα ή ελαφρώς χρησιμοποιημένα αντικείμενα.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το φαινόμενο του «upcycling», δηλαδή της δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης. Πολλοί νέοι δημιουργοί αναζητούν πρώτες ύλες από παλιά αντικείμενα, δίνοντάς τους νέα μορφή και λειτουργία. Έτσι, η μεταχειρισμένη αγορά μετατρέπεται σε χώρο καινοτομίας και έκφρασης.

Οι επιχειρήσεις, με τη σειρά τους, δεν μένουν αμέτοχες. Μεγάλα brands εισάγουν πλέον τις δικές τους πλατφόρμες resale, αναγνωρίζοντας τη ζήτηση για πιο υπεύθυνες και κυκλικές λύσεις.

Η αγορά από δεύτερο χέρι, άλλοτε συνυφασμένη με την ανάγκη, σήμερα εξελίσσεται σε συνειδητή επιλογή. Οι καταναλωτές επαναπροσδιορίζουν την αξία της ιδιοκτησίας και στρέφονται προς ένα πιο βιώσιμο και έξυπνο μοντέλο κατανάλωσης, το οποίο φαίνεται πως ήρθε για να μείνει.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Καμπανάκι» Ντράγκι: Η κρίση με τις ΗΠΑ φανέρωσε τις αδυναμίες της ΕΕ – Παθητική στάση στις διεθνείς κρίσεις
Ειδήσεις

«Καμπανάκι» Ντράγκι: Η κρίση με τις ΗΠΑ φανέρωσε τις αδυναμίες της ΕΕ – Παθητική στάση στις διεθνείς κρίσεις

Στο επίκεντρο η στέγαση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ
Ακίνητα

Στο επίκεντρο η στέγαση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Ζήτημα συνέπειας η εξάντληση της τετραετίας
Πολιτική

Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Ζήτημα συνέπειας η εξάντληση της τετραετίας

Νέα ενεργειακή πίεση στην οικονομία: Brent, πληθωρισμός και ανατιμήσεις σε τρόφιμα
Οικονομία

Νέα ενεργειακή πίεση στην οικονομία: Brent, πληθωρισμός και ανατιμήσεις σε τρόφιμα

Τσουκαλάς: Η ακρίβεια είναι ξεκάθαρο αποτέλεσμα αποτυχημένων επιλογών
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η ακρίβεια είναι ξεκάθαρο αποτέλεσμα αποτυχημένων επιλογών

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»
Πολιτική

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/06/2026 - 22:43

Ηράκλειο: Αντιδράσεις για τη δομή μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 22:30

Commerzbank: Η μάχη εξαγοράς «φουντώνει» με την UniCredit πλέον στο 37,7%

Ειδήσεις
09/06/2026 - 22:14

Μυστήριο πίσω από την πτώση του αμερικανικού «Απάτσι» – Κατάρριψη ή λάθος;

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:45

Μαρόκο: Συνελήφθησαν 11 καταζητούμενοι για διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:25

Παλλήνη: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπές και ξήλωμα 500 μέτρων παράνομων καλωδίων

Υγεία
09/06/2026 - 21:00

10 «παράξενα» πράγματα που κάνουν τα νεογέννητα (και είναι απολύτως φυσιολογικά!)

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:00

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τα νέα στοιχεία «δείχνουν» τον σύντροφο της 54χρονης

Πολιτική
09/06/2026 - 20:39

Μητσοτάκης: «Στοίχημα» των εκλογών η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας

Ειδήσεις
09/06/2026 - 20:19

Τραμπ: Το Ιράν κατέρριψε το ελικόπτερο «Απάτσι» και θα απαντήσουμε

Ειδήσεις
09/06/2026 - 20:04

Ισραήλ: Έξι στους δέκα δεν θέλουν νέα υποψηφιότητα του Νετανιάχου

Magazino
09/06/2026 - 19:40

«Πες ευχαριστώ!»: Γιατί η επιβεβλημένη ευγένεια μπλοκάρει την ενσυναίσθηση των παιδιών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 19:18

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Εμπορεύματα
09/06/2026 - 19:06

Πετρέλαιο: Γιατί υποχωρεί άνω του 4% παρότι η κρίση προσφοράς «βαθαίνει»

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 18:58

Αναζήτηση πυξίδας στις ευρωαγορές παρά το θετικό ενδοσυνεδριακό κλίμα

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:46

Ideal Holdings: Record date στις 12/6 για την 5η περίοδο εκτοκισμού του ΚΟΔ

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:45

Prodea: Έναρξη διαπραγμάτευσης 10 εκατ. νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Πολιτική
09/06/2026 - 18:40

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:32

Qualco: Πρόταση για τη διανομή μικτού μερίσματος €0,045 ανά μετοχή

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:23

Νέα αμυντική συμφωνία Ουκρανίας – Λετονίας στον τομέα των drones

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:22

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου

Υγεία
09/06/2026 - 18:11

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:01

Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό ΥΠΟΙΚ - Συντονισμένες κυρώσεις για τη Δυτική Όχθη

Εργασιακά
09/06/2026 - 18:00

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου

Ναυτιλία
09/06/2026 - 17:48

Κικίλιας: «Η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία»

Σχόλια Αγοράς
09/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Στο 3ο υψηλότερο... σκαλί των τελευταίων 17 ετών

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 17:38

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 17:35

Νέα υποχώρηση των μεταναστευτικών πιέσεων στην Ευρώπη: Μείωση 19% στις αιτήσεις ασύλου το 2025

Πολιτική
09/06/2026 - 17:09

Τσαβδαρίδης: Η κλιματική προσαρμογή «κλειδί» για το μέλλον της ελαιοπαραγωγής

Πολιτική
09/06/2026 - 17:06

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των διανομέων

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 17:03

Στα «πράσινα» η Wall Street καθώς συνεχίζεται το τεχνολογικό ράλι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ