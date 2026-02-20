Με επένδυση €1,4 εκατ., η Lidl Ελλάς αναβαθμίζει το κατάστημα στον Νέο Κόσμο
ΕΜΠΟΡΙΟ
18:52 - 20 Φεβ 2026

Με επένδυση €1,4 εκατ., η Lidl Ελλάς αναβαθμίζει το κατάστημα στον Νέο Κόσμο

Reporter.gr Newsroom
Η Lidl Ελλάς συνεχίζει το στρατηγικό της πλάνο αναβάθμισης του δικτύου της, ολοκληρώνοντας τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του καταστήματος στον Νέο Κόσμο Αττικής, στην οδό Φρειδερίκου Σμιθ 37. Με συνολική επένδυση ύψους 1.400.000 ευρώ, το κατάστημα επαναλειτουργεί προσφέροντας στους καταναλωτές έναν σύγχρονο, άνετο και αναβαθμισμένο χώρο αγορών.

Ο νέος χώρος πώλησης, συνολικής επιφάνειας 1.245 τ.μ., σχεδιάστηκε με βάση τα πιο πρόσφατα πρότυπα της εταιρείας, βελτιώνοντας σημαντικά τη λειτουργικότητα και την εμπειρία περιήγησης. Με φρέσκια αισθητική, ανανεωμένες υποδομές και πιο άνετη διάταξη, το κατάστημα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του σύγχρονου λιανεμπορίου.

Κύρια χαρακτηριστικά του ανακαινισμένου καταστήματος

  • 49 θέσεις στάθμευσης, προσφέροντας εύκολη και άνετη πρόσβαση στους επισκέπτες.
  • 3 παραδοσιακά ταμεία και 6 self - checkout ταμεία, παρέχοντας ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές για μια άμεση και ευχάριστη εμπειρία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της καθημερινότητας.
  • 1 φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων με 2 διαθέσιμες θέσεις φόρτισης, διευκολύνοντας τη βιώσιμη καθημερινή μετακίνηση.

Νέες και αναβαθμισμένες υποδομές

Στο πλαίσιο της ανακαίνισης, το κατάστημα ενσωματώνει:

  • Νέο, σύγχρονο χώρο Bake Off, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα αρτοπωλείου.
  • Ανανεωμένο περιβάλλον αγορών με βελτιωμένη εργονομία, φωτισμό και αισθητική.
  • Σύγχρονες εγκαταστάσεις και λειτουργικές λύσεις που αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία πελατών και εργαζομένων.

Με τον εκσυγχρονισμό του καταστήματος στον Νέο Κόσμο, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να επενδύει συνεχώς σε υποδομές υψηλής ποιότητας, που προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση, άνεση και πραγματική αξία σε κάθε επίσκεψη.

