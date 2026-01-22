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Η Lidl Ελλάς προχωρά σε μόνιμη μείωση των τιμών προϊόντων περιόδου
ΕΜΠΟΡΙΟ
18:23 - 22 Ιαν 2026

Η Lidl Ελλάς προχωρά σε μόνιμη μείωση των τιμών προϊόντων περιόδου

Reporter.gr Newsroom
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Η Lidl Ελλάς ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία, με στόχο την προώθηση της γυναικείας ισότητας και την αντιμετώπιση της «φτώχειας περιόδου» στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, τα προϊόντα περιόδου επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% που στην πράξη συνιστά έμφυλη οικονομική διάκριση. Στόχος της εταιρείας είναι να εξασφαλίσει πρόσβαση σε βασικά προϊόντα υγιεινής για όλες τις γυναίκες, μειώνοντας το οικονομικό βάρος που επιφέρει ο φυσικός κύκλος της περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό η Lidl Ελλάς μειώνει μόνιμα την τιμή προϊόντων περιόδου και γυναικείας υγιεινής του brand Siempre έως και -21%, σε όλα τα καταστήματα. Ταυτόχρονα, από τις αρχές του προηγούμενου έτους παρέχει σε όλη την ομάδα της σε κάθε εγκατάσταση, σε γραφεία, καταστήματα και logistics centers δωρεάν προϊόντα περιόδου. Και χρηματοδοτεί μια πανελλαδική έρευνα για την έμφυλη οικονομική ανισότητα, σε συνεργασία με τους οργανισμούς WHEN, It’s Just Period, Deon Policy Institute.

Όπως αναφέρει η Νικολέττα Κολομπούρδα, Chief People Officer & Member of the Board της Lidl Ελλάς: «Η έμφυλη οικονομική ανισότητα και η φτώχεια περιόδου επηρεάζουν βαθιά την καθημερινότητα και την ισότητα των ευκαιριών εκατομμυρίων γυναικών. Τα προϊόντα περιόδου δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασική ανάγκη. Στη Lidl Ελλάς επιλέγουμε να αναλάβουμε έμπρακτη δράση, μειώνοντας ανισότητες και προωθώντας ουσιαστικές, μόνιμες λύσεις για τους ανθρώπους μας αλλά και για τους πελάτες μας.»

Η συνεργασία με το WHEN περιλαμβάνει επίσης την παροχή δωρεάν προϊόντων περιόδου στο WHEN Hub. Προβλέπει επίσης και τη δημιουργία ενημερωτικού οδηγού για τους γονείς και τα κορίτσια, ώστε η συζήτηση για την περίοδο μέσα στην οικογένεια να γίνεται με ενδυναμωτικό και συμπεριληπτικό τρόπο. Τέλος, θα υλοποιηθούν επιπλέον δράσεις, με στόχο την ευαισθητοποίηση, τον αποστιγματισμό και την ψυχολογική ενδυνάμωση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες εδώ: Άλλες πρωτοβουλίες • WHEN

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να μειώνει την ανισότητα στην πράξη, υποστηρίζοντας έμπρακτα τις γυναίκες και προωθώντας την κοινωνική ισότητα. Με αυτή την πρωτοβουλία, η εταιρεία αποτελεί ένα παράδειγμα κινητροδότησης, συμβάλλοντας συλλογικά στην προώθηση της κοινωνικής υπευθυνότητας.

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