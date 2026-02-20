«Μισόλογα» Τραμπ για ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (20/2) ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου πλήγματος κατά του Ιράν, χωρίς, ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Εν τω μεταξύ, μία ημέρα πριν – κατά την ομιλία του στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης – άφησε παράθυρο δέκα ημερών, προκειμένου να αποφασίσει εάν τελικά θα εμπλακεί στρατιωτικά ή θα καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, πετώντας το γάντι στο Ιράν για συμφωνία σε σχέση με τα πυρηνικά.

Σήμερα, λοιπόν, ερωτηθείς για το αν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης, προκειμένου να πιέσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο: «Υποθέτω πως μπορώ να πω ότι το εξετάζω».

Νωρίτερα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για μια πυρηνική συμφωνία, με επιλογές κλιμάκωσης στο τραπέζι. Με βάση τα στοιχεία αυτά, φαίνεται πως ο Τραμπ σκέφτεται το ενδεχόμενο μιας αρχικής περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν, ως ένα «πρώτο βήμα» στον ευρύτερο σχεδιασμό του, αλλά δεν θα ξεκινήσει μια επίθεση πλήρους κλίμακας που θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά αντίποινα κατά των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Η επιχείρηση, εάν εγκριθεί, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός ημερών και να σχεδιαστεί ως μια σταθμισμένη επίδειξη δύναμης και όχι ως μια επίθεση πλήρους κλίμακας. Στόχος θα ήταν να αναγκαστεί το Ιράν να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με όρους ευνοϊκούς για την Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, αξιωματούχοι φέρονται να προειδοποίησαν ότι εάν η Τεχεράνη αρνηθεί να συμμορφωθεί, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κλιμακώσουν σε μια ευρύτερη στρατιωτική εκστρατεία με στόχο τις υποδομές του καθεστώτος και ενδεχομένως την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης στην Τεχεράνη ή ακόμη και την ανατροπή του ισλαμικού καθεστώτος.

Τεχεράνη: Θα έχουμε έτοιμο το σχέδιο για συμφωνία σύντομα

Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και ότι η χώρα του θα το παρουσιάσει στη συνέχεια στις ΗΠΑ.

«Το επόμενο βήμα για μένα είναι να παρουσιάσω μια πρόταση για μια πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς ομολόγους μου», τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο MSNBC ο Αμπάς Αραγτσί.

Παράλληλα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει από την Τεχεράνη να σταματήσει εντελώς τον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά ότι οι συνομιλίες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας - συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού - μπορεί να υλοποιηθεί ειρηνικά.

«Η αμερικανική πλευρά δεν έχει ζητήσει μηδενικό εμπλουτισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί στο MSNBC.

«Αυτό που συζητάμε τώρα είναι πώς να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, θα είναι ειρηνικό και θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα», πρόσθεσε.

Το Ιράν θα λάβει «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», δήλωσε ακόμη ο Ιρανός ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι θα ληφθούν τόσο τεχνικά μέτρα όσο και πολιτικές δεσμεύσεις για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα παραμείνει «ειρηνικό».

Ο Αραγτσί επισήμανε την παρουσία του επικεφαλής της ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι στις πρόσφατες συνομιλίες, αναφέροντας ότι συμμετείχε στις συζητήσεις για πιθανά τεχνικά μέτρα.