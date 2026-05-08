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Καραβίας: Ανθεκτικές οι βασικές αγορές της Eurobank παρά τη διεθνή αβεβαιότητα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09:00 - 08 Μάι 2026

Καραβίας: Ανθεκτικές οι βασικές αγορές της Eurobank παρά τη διεθνή αβεβαιότητα

Γιώργος Αλεξάκης
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Ισχυρή κερδοφορία και διατηρήσιμη αναπτυξιακή δυναμική παρουσίασε η Eurobank στο πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου παρά τις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις.

Κατά την ενημέρωση των αναλυτών, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, υπογράμμισε ότι το διεθνές οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, των πιέσεων στις αγορές ενέργειας και της επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος. Όπως ανέφερε, οι αναθεωρημένες προβλέψεις συγκλίνουν προς υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, με το ΑΕΠ να εκτιμάται περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα.

Ωστόσο, Ελλάδα και Κύπρος εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν σε σχέση με την Ευρωζώνη, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τον τουρισμό και τη ναυτιλία.

Άνοδος σε δάνεια και έσοδα

Η Eurobank εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 351 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) διαμορφώθηκε στο 15,1%. Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή ανήλθε στα 2,55 ευρώ.

Η πιστωτική επέκταση παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με τα καθαρά δάνεια να αυξάνονται κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και σχεδόν 10% σε ετήσια βάση.

Στην ελληνική αγορά, η αύξηση προήλθε κυρίως από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, ενώ σταδιακή ανάκαμψη καταγράφεται και στη στεγαστική πίστη. Ιδιαίτερα ισχυρή παρέμεινε η ζήτηση στη Βουλγαρία, ενώ στην Κύπρο σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση δανείων των τελευταίων πέντε τριμήνων.

Η ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου στήριξε και τα οργανικά έσοδα της τράπεζας. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2,6%, ενώ τα έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν άνοδο 20% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αυξημένης πιστωτικής δραστηριότητας, αλλά και της ανάπτυξης στους τομείς ασφαλιστικών εργασιών και διαχείρισης περιουσίας.

Παράλληλα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια (AUM) ενισχύθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση, αυξάνοντας περαιτέρω τη συμβολή των μη επιτοκιακών εσόδων.

Ενίσχυση λειτουργικής κερδοφορίας

Τα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν αύξηση 6,6%, ενώ τα βασικά λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 460 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 8% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σημαντική παρέμεινε η συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων, οι οποίες απέφεραν κέρδη 165 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σχεδόν στο ήμισυ της συνολικής κερδοφορίας του ομίλου, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της γεωγραφικής διαφοροποίησης.

Η ποιότητα του ενεργητικού διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με περιορισμένες νέες εισροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ενώ ο δείκτης κόστους κινδύνου διαμορφώθηκε στις 55 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη CET1 να ανέρχεται στο 15,4% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 20,4%.

Επενδύσεις και ειδικές επιβαρύνσεις

Ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, Χάρης Κοκολογιάννης, ανέφερε ότι τα λειτουργικά έξοδα κινούνται εντός προγραμματισμού, με τον στόχο για το 2026 να τοποθετείται στα 1,33 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,5%.

Η αύξηση των δαπανών συνδέεται κυρίως με επενδύσεις στην τεχνολογία, ενίσχυση μισθολογικού κόστους και έξοδα που σχετίζονται με τη μετάβαση της Βουλγαρίας στο ευρώ.

Στα αποτελέσματα του τριμήνου ενσωματώνεται επίσης επιβάρυνση 35 εκατ. ευρώ από πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Κύπρο, που αφορά περίπου 200 εργαζόμενους και αναμένεται να αποφέρει ετήσιο όφελος 14 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, θετική επίδραση 20 εκατ. ευρώ προήλθε από αποδέσμευση προβλέψεων στη Ρουμανία.

Ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώθηκε στο 22,8% το πρώτο τρίμηνο, για τεχνικούς κυρίως λόγους, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι θα κινηθεί κοντά στο 21% σε επίπεδο έτους.

Θετικές ενδείξεις για τη συνέχεια

Η διοίκηση της Eurobank επανέλαβε τον στόχο για πιστωτική επέκταση ύψους 3,8 δισ. ευρώ το 2026, επισημαίνοντας ότι και τα πρώτα στοιχεία του Απριλίου παραμένουν θετικά.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης των καθαρών εσόδων από τόκους, με τη συμβολή της Βουλγαρίας να υπολογίζεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και τις γεωπολιτικές προκλήσεις, η Eurobank εμφανίζεται να διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, με ανθεκτικές επιδόσεις και θετικές προοπτικές σε όλες τις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται.

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