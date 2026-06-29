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ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
12:14 - 29 Ιουν 2026

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Reporter.gr Newsroom
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O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 09/06/2026 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,8777 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,90214 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 10.941.429 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία την 1η Ιουλίου 2026 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,857033 ευρώ ανά μετοχή.

Την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα (ημέρα αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα). Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Eταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 2α Ιουλίου 2026 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα “ Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.”, ως ακολούθως:

  1. Μέσω των συμμετεχόντων του Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens Α.Ε.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό τον χειρισμό της Euronext Securities Athens Α.Ε. η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μέσω του δικτύου της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.» μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ στα τηλέφωνα: 210-6115381, 210-6332342, 210-6117364 και με e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας, δηλαδή μέχρι 31-12-2031, παραγράφονται και περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

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