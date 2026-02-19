Χρηστίδης: Είναι άλλο πράγμα η διερεύνηση της υπόθεσης ΟΠΕΚΑ, άλλο η εργαλειοποίησή της από τη ΝΔ
Πολιτική
15:05 - 19 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
«Είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθεί η υπόθεση σε βάθος και να φτάσουμε στην αλήθεια», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, στην τηλεοπτική εκπομπή του Open “10 παντού», με φόντο την υπόθεση των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Σχολίασε πως πρόκειται για ένα ευαίσθητο ζήτημα καθώς αφορά σε προνοιακά επιδόματα και υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του προσώπου που φαίρεται να εμπλέκεται σε αυτό.

«Το ΠΑΣΟΚ έκανε αυτό που ήταν αυτονόητο. Τι προσπαθεί να κάνει τώρα η κυβέρνηση; Να εξισώσει την ανάγκη διερεύνησης δύο υπουργών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με το τι εμπλοκή μπορεί να έχει ένας υπηρεσιακός παράγοντας στο Δημόσιο. Δηλαδή, εμείς ζητήσαμε να διερευνηθούν δύο υπουργοί για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και προτείναμε μια προανακριτική επιτροπή και ακούω τη ΝΔ να λέει “προσέξτε, μη λέτε πολλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί βλέπετε τι μπορεί να προκύψει. Τι σχέση έχει η μια υπόθεση με την άλλη;», αναρωτήθηκε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί συμψηφισμούς.

Με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, στο νοσοκομείο της Νίκαιας, ο Παύλος Χρηστίδης καταδίκασε τα επεισόδια που σημειώθηκαν και επισήμανε ότι το βασικό ερώτημα είναι αν υπάρχουν προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Η άποψή μας είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να τα κουβεντιάζουμε πρέπει να είναι μακριά από φωνές και εξισωτισμούς όλων των ειδών», υποστήριξε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgiy86xwrw3t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Έκανε, δε, αναφορά στην πρόσφατη ανάδειξη φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων της Πρωτομαγιάς του 1944, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της αποφυγής εξίσωσης ανόμοιων πολιτικών ιδεολογιών.

«Καλό είναι να αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει το να εξισώνουμε διαφορετικές πολιτικές ιδεολογίες και να θυμόμαστε ότι άνθρωποι που ήταν περήφανοι για την Ελλάδα και για όσα πίστευαν εκτελέστηκαν», σημείωσε.

Αναφορικά με την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, απάντησε ότι «συνεχίζει την προκλητική της συμπεριφορά σε μια περιοχή στην οποία δεν έχει απολύτως κανένα δικαίωμα».

Υπογράμμισε, τέλος, την ανάγκη σταθερής και ξεκάθαρης εθνικής στρατηγικής, λέγοντας ότι: «Το να είμαστε σε έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας είναι κάτι σημαντικό, αλλά να έχουμε και αποτελέσματα είναι ακόμα σημαντικότερο».

