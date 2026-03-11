Οι Loguers ξανά κορυφαία εταιρεία Hotel Sales Management στην Ελλάδα

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η εταιρεία Loguers Hotel Sales & Marketing διακρίνεται με τον τίτλο «Greece’s Leading Hotel Sales Management Company» στα World Travel Awards 2025, έναν από τους σημαντικότερους και πιο αναγνωρισμένους διεθνείς θεσμούς στον χώρο του τουρισμού και της φιλοξενίας παγκοσμίως.

Η επαναλαμβανόμενη αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία της εταιρείας, καθώς και τον ρόλο της ως κορυφαίου στρατηγικού συνεργάτη για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που επιδιώκουν ενίσχυση του brand τους, βελτιστοποίηση των εμπορικών τους επιδόσεων και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σημειώνεται πως τα World Travel Awards ιδρύθηκαν με στόχο να αναγνωρίζουν, να επιβραβεύουν και να προβάλλουν την αριστεία σε όλους τους βασικούς τομείς της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε ψηφοφορία επαγγελματιών του κλάδου, στελεχών της αγοράς και ταξιδιωτών, γεγονός που καθιστά τη διάκριση ιδιαίτερα ουσιαστική και αξιόπιστη.

Ο τίτλος «Greece’s Leading Hotel Sales Management Company» απονέμεται σε εταιρείες που ξεχωρίζουν για τη στρατηγική τους προσέγγιση, την ποιότητα υπηρεσιών και τη συνολική συμβολή τους στην ανάπτυξη της φιλοξενίας στη χώρα.

Οι Loguers δραστηριοποιούνται δυναμικά στους τομείς του hotel sales & marketing, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που βασίζονται σε δεδομένα, εμπειρία και βαθιά κατανόηση της ξενοδοχειακής αγοράς.

Σήμερα, περισσότερα από 140 ξενοδοχειακά brands εμπιστεύονται την εταιρεία, ενώ μια εξειδικευμένη ομάδα 40 επαγγελματιών εργάζεται καθημερινά με κοινό στόχο τη δημιουργία πραγματικής αξίας για κάθε συνεργασία.

Όπως δήλωσε ο Μάρκος Γεωργίου, Managing Director των Loguers «η διάκριση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για την πορεία των Loguers. Ξεκινήσαμε με ένα ξεκάθαρο όραμα: να δημιουργήσουμε μια εταιρεία που θα λειτουργεί ως στρατηγικός σύμμαχος για τα ξενοδοχεία και όχι απλώς ως πάροχος υπηρεσιών.

Το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδεικνυόμαστε «Greece’s Leading Hotel Sales Management Company» επιβεβαιώνει ότι η φιλοσοφία μας έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το βραβείο αυτό ανήκει στην ομάδα μας, των 40 ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά με συνέπεια, γνώση και επαγγελματισμό, αλλά και στους περισσότερους από 140 συνεργάτες που μας εμπιστεύονται.

Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και αποτελεί για εμάς ισχυρό κίνητρο να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να ανεβάζουμε τον πήχη της ελληνικής φιλοξενίας».

Επισημαίνεται πως η βράβευση στα World Travel Awards ενισχύει τη θέση των Loguers ως κορυφαίας εταιρείας hotel management στην Ελλάδα και υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στην ποιότητα, τη στρατηγική σκέψη και τις μακροχρόνιες συνεργασίες.

Με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η εταιρεία Loguers συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη της ελληνικής φιλοξενίας σε διεθνές επίπεδο.