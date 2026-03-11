Κατρίνης: Πλήρως ανίκανη η κυβέρνηση να ελέγξει την αισχροκέρδεια

Στο πάρτι αισχροκέρδειας και το ράλι ανατιμήσεων στην αγορά, ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Σήμερα που μιλάμε έχουμε 6% αύξηση στην βενζίνη, 16% στο πετρέλαιο κίνησης, 18% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 5,2% στον πληθωρισμό τροφίμων. Αυτά σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Και η Κυβέρνηση ακόμη σκέφτεται να επιβάλει μέτρα και κάνει συσκέψεις! Ακόμη τρίβουν στο Βιλαμπάχο».

Ανέφερε ακόμη, πως είναι αμφίβολο αν έχουν ενισχυθεί η ΔΙ.Μ.Ε.Α. και η Επιτροπή Ανταγωνισμού και πως είναι παράδοξο η Κυβέρνηση από τη μια να λέει, ότι έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς και από την άλλη να λέει, ότι αν γίνει μείωση έμμεσων φόρων, αυτή δεν θα περάσει στον καταναλωτή.

Το ΠΑΣΟΚ από το 2022 έχει ζητήσει μείωση της έμμεσης φορολογίας, όπως έχει γίνει επιτυχημένα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με την Κυβέρνηση όχι μόνο να ομολογεί την αποτυχία της, όταν λέει ότι αυτό δεν μπορεί να περάσει στον καταναλωτή, αλλά να αποκαλύπτει ταυτόχρονα την πολιτική της επιλογή, να μη μειώσει τους έμμεσους φόρους, για να μαζεύει έσοδα, ώστε στη συνέχεια να εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης και να μοιράζει επιδόματα.

Μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ και την διεύρυνση ανέφερε, ότι «βασικός στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να ανοίξει και να κοιτάξει μπροστά και όχι να σκαλίζουμε το παρελθόν». «Το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον σε μια άλλη φάση και βασικός στόχος είναι να γίνει ισχυρό, πολυσυλλεκτικό, πλειοψηφικό και αυτό είναι το βασικό μήνυμα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει, ότι δεν θέλει κάποια προσοχή σε ορισμένα πρόσωπα» τόνισε. Υπενθύμισε, ότι αυτό το λέει ένας άνθρωπος που από το 2007, όταν εξελέγη βουλευτής, είναι σταθερά στο ΠΑΣΟΚ, πάντα υποψήφιος και όχι μόνο δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το «Πασοκόμετρο», αλλά μίλησε εγκαίρως για διεύρυνση, χωρίς «face control», γιατί ο στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να δυναμώσει, να μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και να την νικήσει.

Τέλος, αναφέρθηκε στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντάς την μια ακόμη «εξεταστική παρωδία» μετά την εξεταστική για τα ΤΕΜΠΗ και την εξεταστική για τις υποκλοπές, όπου η πλειοψηφία της ΝΔ αποφάσισε, ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη στην κυβέρνηση. «Είναι ένα σκάνδαλο που φέρνει την σφραγίδα του Μεγάρου Μαξίμου και οι Έλληνες αγρότες - και στην περιοχή μου στην Ηλεία και σε όλη την χώρα - έχουν καταλάβει ποιοι είναι αυτοί που πήραν χρήματα από την δική τους τσέπη, για να τα δώσουν σε φίλους υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας» τόνισε χαρακτηριστικά.