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ΤτΕ: Άλμα 58,4% των τουριστικών εισπράξεων τον Ιανουάριο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15:02 - 24 Μαρ 2026

ΤτΕ: Άλμα 58,4% των τουριστικών εισπράξεων τον Ιανουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 234,0 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2026. Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 58,4% τον Ιανουάριο του 2026,ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 33,3%.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιανουάριο του 2026 εμφάνισε πλεόνασμα 234,0 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 90,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 143,1 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, αύξηση κατά 58,4% κατέγραψαν τον Ιανουάριο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 473,3 εκατ. ευρώ, έναντι 298,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ άνοδος κατά 15,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιανουάριος 2026: 239,3 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2025: 207,9 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 33,3% όσο και στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 19,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 8,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 71,3% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Ιανουάριο του 2026, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 58,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 473,3 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 55,6% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ‑27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 224,3 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 61,8% (Ιανουάριος 2026: 246,7 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2025: 152,4 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 46,1% (Ιανουάριος 2026: 194,5 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2025: 133,1 εκατ. ευρώ) όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 170,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 29,7 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 9,5% και διαμορφώθηκαν στα 36,9 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 23,6% και διαμορφώθηκαν στα 11,8 εκατ. ευρώ, ενώ άνοδο κατά 38,6% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 28,8 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, αυξημένες κατά 138,4% ήταν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 54,0 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ που αυξήθηκαν κατά 30,7% και διαμορφώθηκαν στα 64,9 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιανουάριο του 2026 διαμορφώθηκε σε 1.094,9 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 33,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,0% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, ενώ και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 87,4%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 44,6% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 23,6%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 452,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 31,8%, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ‑27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 169,4% και διαμορφώθηκε σε 94,8 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 6,0% και διαμορφώθηκε σε 89,3 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία που μειώθηκε κατά 6,9% σε 21,7 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 5,2% παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 48,1 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 14,5% και διαμορφώθηκε σε 65,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 37,7% και διαμορφώθηκε σε 66,7 χιλ. ταξιδιώτες.

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