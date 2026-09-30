Metaxa Hospitality Group: Επενδύσεις €15 εκατ. με το βλέμμα σε Κρήτη και Σαντορίνη

Σε τροχιά επενδύσεων παραμένει ο Metaxa Hospitality Group, με τη διοίκηση να θέτει τον πήχη του EBITDA για το 2026 πάνω από τα 15,5 εκατ. ευρώ, παρά την πίεση που καταγράφηκε στα μεγέθη του 2025. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, η αξιοποίηση των επενδύσεων και η εκκρεμότητα του Lapilli στη Σαντορίνη.

Με το επενδυτικό του πρόγραμμα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο Metaxa Hospitality Group επιχειρεί το 2026 να επαναφέρει την κερδοφορία σε υψηλότερα επίπεδα και να κεφαλαιοποιήσει τις επενδύσεις που υλοποιεί σε Κρήτη και Σαντορίνη.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η φετινή χρήση εξελίσσεται ικανοποιητικά και αναμένει EBITDA άνω των 15,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για στόχο που έρχεται μετά την υποχώρηση της λειτουργικής κερδοφορίας το 2025, όταν το EBITDA διαμορφώθηκε στα 12,97 εκατ. ευρώ, έναντι 17,10 εκατ. ευρώ το 2024.

Το στοίχημα για τον όμιλο είναι διπλό: αφενός η βελτίωση της απόδοσης των υφιστάμενων μονάδων και αφετέρου η προώθηση των νέων επενδυτικών projects, τα οποία αυξάνουν τις κεφαλαιακές ανάγκες και τον δανεισμό.

Χαμηλότερος τζίρος, μεγαλύτερη πίεση στα κέρδη

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 αποτυπώνουν την πίεση που δέχθηκε η κερδοφορία.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 59,68 εκατ. ευρώ, από 61,13 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση 2,37%. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων, 59,51 εκατ. ευρώ, προήλθε από τον ξενοδοχειακό κλάδο, ενώ περίπου 164.000 ευρώ από τη δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση στα μικτά κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 16,82 εκατ. ευρώ, έναντι 21,09 εκατ. ευρώ το 2024.

Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, ο όμιλος πέρασε από κέρδη σε ζημιές. Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 1,36 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,61 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,99 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 3,44 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται αισθητά από το 2024, όταν ο όμιλος είχε καταγράψει κύκλο εργασιών 61,1 εκατ. ευρώ και EBITDA 17,1 εκατ. ευρώ.

€15,03 εκατ. επενδύσεις και δανεισμός €127,76 εκατ.

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει σημαντικά κεφάλαια στην επέκταση και αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου του.

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και έργα υπό εξέλιξη ανήλθαν το 2025 σε 15,03 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός αυξήθηκε στα 127,76 εκατ. ευρώ, από 121,80 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η αύξηση του δανεισμού συνδέεται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων, την ώρα που η διοίκηση αναγνωρίζει ως σημαντικό παράγοντα κινδύνου τη ρευστότητα λόγω του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, υπάρχουν διαθέσιμες και μη χρησιμοποιημένες πιστωτικές γραμμές στα ομολογιακά δάνεια των ΤΕΑΒ και ARTEMIOS.

Κεφαλαιακές ενέσεις €16,82 εκατ.

Παράλληλα με την αύξηση του δανεισμού, ο όμιλος προχώρησε σε σημαντική ενίσχυση των θυγατρικών του μέσω αυξήσεων κεφαλαίου.

Συνολικά, η μητρική κάλυψε αυξήσεις κεφαλαίου ύψους 16,82 εκατ. ευρώ: 10,6 εκατ. ευρώ στην ARTEMIOS, 1,2 εκατ. ευρώ στην ΠΟΡΤΟ ΚΑΒΟΥΣΙ και 5,02 εκατ. ευρώ στη ΒΟΛΑΚΑΣ.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ομίλου ολοκληρώθηκε επίσης η απόσχιση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Ether και η εισφορά του στην ARTEMIOS, αυξάνοντας τη συμμετοχή της ΤΕΑΒ στην εταιρεία κατά 17,48 εκατ. ευρώ.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια αναδιάταξης του εταιρικού και χρηματοδοτικού σχήματος, με στόχο τη στήριξη των επενδύσεων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Creta Maris η «ναυαρχίδα»

Το ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο του ομίλου παραμένει επικεντρωμένο σε Κρήτη και Σαντορίνη.

Στην Κρήτη, ο όμιλος διαθέτει το Creta Maris Beach Resort και το Terra Maris στη Χερσόνησο, συνολικής δυναμικότητας 680 δωματίων, καθώς και το Candia Maris Resort & Spa Crete στην Αμμουδάρα, δυναμικότητας 320 δωματίων.

Το Creta Maris εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων. Το 2025 ο κύκλος εργασιών του ανήλθε σε 37,50 εκατ. ευρώ, έναντι 13 εκατ. ευρώ του Candia Maris και 9,01 εκατ. ευρώ του Santo Maris.

Στη Σαντορίνη, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει το Santo Pure Oia Suites & Villas, το Santo Mine Oia Suites, τις The Villas by Santo Collection και το Ether.

Η γεωγραφική αυτή συγκέντρωση εξηγεί και τη σημασία της πορείας της τουριστικής ζήτησης στα δύο νησιά για τα συνολικά αποτελέσματα του ομίλου.

Το μεγάλο στοίχημα των νέων επενδύσεων

Παρά την πίεση στα αποτελέσματα, η επενδυτική ατζέντα παραμένει ενεργή.

Στην Κρήτη, το project Cape Tholos στο Καβούσι Ιεράπετρας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μελλοντικές επενδύσεις του ομίλου. Το έργο έχει προχωρήσει σε επίπεδο αδειοδοτήσεων, με την Περιφέρεια Κρήτης να έχει γνωμοδοτήσει θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πρόκειται για σύνθετο τουριστικό κατάλυμα 5 αστέρων, δυναμικότητας 1.014 κλινών.

Παράλληλα, στο επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνονται η ανακαίνιση του Creta Maris και νέες αναπτύξεις στη Σαντορίνη.

Η στρατηγική του ομίλου, επομένως, δεν περιορίζεται στη διαχείριση των υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά στη δημιουργία ενός μεγαλύτερου και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου υψηλών προδιαγραφών.

Lapilli: Η δικαστική εκκρεμότητα που «κρατάει πίσω» την επένδυση

Ξεχωριστή θέση στην επενδυτική ατζέντα εξακολουθεί να καταλαμβάνει το Lapilli στη Σαντορίνη.

Πρόκειται για τη νέα ξενοδοχειακή μονάδα στη θέση Λαγκάδια Μεγαλοχωρίου, επένδυση που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με δικαστικές εμπλοκές μετά την ακύρωση των οικοδομικών αδειών και των σχετικών αναθεωρήσεών τους.

Οι αποφάσεις 110/2022 και 111/2022 του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά οδήγησαν στην ακύρωση των αδειών, μετά από προσφυγές της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Η ΜΑΡΜΑΡΙ Α.Ε., θυγατρική του ομίλου, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι σχετικές εφέσεις συζητήθηκαν τον Νοέμβριο του 2024, ενώ, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις Α756/2026 και Α757/2026. Κατά τον χρόνο σύνταξης της έκθεσης, ωστόσο, δεν είχε δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενό τους.

Μέχρι να ξεκαθαρίσει το δικαστικό μέτωπο, οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν διακοπεί.

Στα 6,98 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των υπό εκτέλεση επενδύσεων που συνδέονται με το έργο, ενώ περίπου 1,4 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ εισροών παγίων. Η διοίκηση δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη ή απομείωση, καθώς οι νομικοί σύμβουλοι θεωρούν αβέβαιη την έκβαση της υπόθεσης.

Το αρχικό επενδυτικό σχέδιο για το Lapilli είχε προϋπολογισμό 13,78 εκατ. ευρώ και συνοδευόταν από εγκεκριμένη επιχορήγηση 4,345 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει ζητήσει νέα τριετή παράταση για την ολοκλήρωση του έργου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Το 2026 ως χρονιά επαναφοράς

Για τον Metaxa Hospitality Group, το 2026 αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία.

Ο στόχος για EBITDA άνω των 15,5 εκατ. ευρώ σηματοδοτεί προσπάθεια ανάκτησης μέρους της λειτουργικής κερδοφορίας που χάθηκε το 2025, ενώ παράλληλα ο όμιλος καλείται να χρηματοδοτήσει ένα απαιτητικό επενδυτικό πρόγραμμα και να διαχειριστεί υψηλότερο δανεισμό.

Το αποτέλεσμα θα κριθεί από την πορεία των ξενοδοχειακών μονάδων, την εξέλιξη των νέων επενδύσεων και, στην περίπτωση του Lapilli, από την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας.

Σε κάθε περίπτωση, η στρατηγική παραμένει προσανατολισμένη στην επέκταση του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου και στη βελτίωση της απόδοσης των κεφαλαίων που έχουν ήδη επενδυθεί.