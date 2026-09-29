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ΞΕΕ: Η ελληνική Φιλοξενία στην πρώτη γραμμή της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:18 - 29 Σεπ 2026

ΞΕΕ: Η ελληνική Φιλοξενία στην πρώτη γραμμή της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό

Reporter.gr Newsroom

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Συνάντηση εργασίας με τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού κ. Απόστολο Τζιτζικώστα στις Βρυξέλλες είχε η ηγεσία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Από πλευράς ΞΕΕ, συμμετείχαν ο Πρόεδρος Αλέξανδρος Βασιλικός, οι Αντιπρόεδροι Γρηγόρης Τάσιος και Εμμανουήλ Μανούσος, το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Απόστολος Μουσαμάς και η Γενική Διευθύντρια Αγνή Χριστίδου.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Βιώσιμου Τουρισμού, η οποία βρίσκεται στην τελική φάση της διαμόρφωσή της και καλείται να απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης ημέρας για την ευρωπαϊκή Φιλοξενία: την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ανθρώπινο δυναμικό και τη διασύνδεση της τουριστικής ανάπτυξης με την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΞΕΕ παρουσίασαν στον Επίτροπο τις θέσεις της ελληνικής ξενοδοχίας, μεταφέροντας την εμπειρία ενός κλάδου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των μετασχηματισμών της ευρωπαϊκής φιλοξενίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης σε πέντε πρωτοβουλίες του ΞΕΕ, οι οποίες καλύπτουν κρίσιμα πεδία για το μέλλον της Φιλοξενίας και αναγνωρίζονται ως καλές εφαρμοσμένες πρακτικές με ευρύτερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ενδιαφέρον:

- Στον επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, που συνδέει την καινοτομία και το ελληνικό οικοσύστημα startups με τις πραγματικές ανάγκες της Φιλοξενίας,

- Στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μαθαίνω τη Φιλοξενία», το οποίο απαρτίζουν οι δράσεις «Φιλοξενία Μου» για τους μαθητές του Δημοτικού, «Μαθαίνω τα Επαγγέλματα της Φιλοξενίας» για τους μαθητές του Γυμνασίου και τις παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις όπως ο μαθητικός διαγωνισμός «Ζωγραφίζω τη Φιλοξενία» και έχει ως στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας Φιλοξενίας και τη γνωριμία των νέων με τις επαγγελματικές προοπτικές στον κλάδο.

- Στην ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η οποία αξιοποιεί σε πραγματικό χρόνο τις δυνατότητες των ξενοδοχείων για την υποστήριξη πολιτών και επισκεπτών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και άλλων κρίσεων,

- Στην πρωτοβουλία – την πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο - για την κατάταξη και αξιολόγηση των ξενοδοχείων με κριτήρια βιωσιμότητας, εντάσσοντας με συστηματικό και μετρήσιμο τρόπο την περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση στην εξέλιξη του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος και

- Στην Αστική Μη Κυβερνητική Εταιρεία HOTELS FOR, μέσω της οποίας η ελληνική ξενοδοχία μετατρέπει την κοινωνική προσφορά και τη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες σε οργανωμένο πεδίο δράσης.

Ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, μετά τη συνάντηση, δήλωσε:

«Η Ευρώπη διαμορφώνει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό και αυτό δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία αλλά και μια μεγάλη ευθύνη για την Ελλάδα. Η χώρα μας έχει τη γνώση, την εμπειρία και τις εφαρμοσμένες πρωτοβουλίες για να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωσή της.

Το ΞΕΕ βρίσκεται στην πρωτοπορία αυτής της συζήτησης, τόσο μέσα από τον θεσμικό του ρόλο στην Ελλάδα και πρωτοβουλίες που επενδύουν στην καινοτομία, την εκπαίδευση, τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την κοινωνική ευθύνη, όσο και με τη συμμετοχή του στην ευρωπαϊκή οικογένεια της HOTREC,. Γιατί το μέλλον της ευρωπαϊκής Φιλοξενίας θα κριθεί από την ικανότητά μας να δημιουργούμε αξία για όλους, επιχειρήσεις, εργαζόμενους, επισκέπτες και τοπικές κοινωνίες.

Η παρουσία του κ. Απόστολου Τζιτζικώστα στη θέση του ιστορικά πρώτου Επιτρόπου για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, πέραν της ιδιαίτερης σημασίας που έχει για την Ελλάδα, μας δημιουργεί αισιοδοξία για την υιοθέτηση μιας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής που θα θέτει στέρεα θεμέλια για ένα καλύτερο, βιώσιμο και πιο ανταγωνιστικό μέλλον για την ελληνική και την ευρωπαϊκή Φιλοξενία.»

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