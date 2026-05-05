Αμφίσημα μηνύματα στον τουρισμό – Οι βασικές προκλήσεις

Θετική εικόνα παρουσιάζει η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός, σύμφωνα με μελέτη της GBR Consulting για το πρώτο τρίμηνο της ελληνικής τουριστικής και ξενοδοχειακής αγοράς, ωστόσο δε λείπουν οι εστίες προβληματισμού.

Πιο συγκεκριμένα αν και η χώρα φαίνεται να ωφελείται από πιθανή μετατόπιση τουριστικών ροών προς τη Νότια Ευρώπη, καθώς θεωρείται ασφαλέστερη επιλογή σε σύγκριση με περιοχές που πλήττονται άμεσα από γεωπολιτικές εντάσεις, υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα όπως πχ η ζήτηση ή τα ποσοστά πληρότητας στις επαυξημένες διαθεσιμότητες αεροπορικών θέσεων αλλά και μια τάση επιβράδυνσης στις κρατήσεις και για πιο βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό ταξιδιών.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τη GBR Consulting, ο κλάδος των ταξιδιών και της φιλοξενίας αντιμετωπίζει έναν πιο σύνθετο κίνδυνο από μια τυπική ύφεση. Ενώ η ζήτηση δεν καταρρέει, τα κόστη αυξάνονται σημαντικά —ενέργεια, πρώτες ύλες, μεταφορές, ασφάλιση και χρηματοδότηση— δημιουργώντας πίεση στις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, οι ταξιδιώτες έρχονται αντιμέτωποι με υψηλότερα κόστη μετακίνησης και περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένες είναι οι αεροπορικές εταιρείες, καθώς το κόστος καυσίμων επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία τους και κατ’ επέκταση τις τιμές των εισιτηρίων και τη διαθεσιμότητα δρομολογίων. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία δεν δείχνουν απότομη κάμψη της ζήτησης, αλλά μια πιο επιφυλακτική αγορά, με μεγαλύτερη ευαισθησία στις τιμές και αυξημένη τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Με βάση την έρευνα, η γερμανική αγορά εμφανίζεται πιο συγκρατημένη, καθώς μάλιστα πληθωρισμός και περιορισμός της ανάπτυξης "δοκιμάζουν" την εκεί οικονομία. Άγνωστο, δε, είναι το τι θα συμβεί με το νέο κύκλο δασμών του Ντ. Τραμπ. Από την άλλη η βρετανική διατηρεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, με έντονη όμως στροφή σε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Σε σχέση, δε, με το επιχειρημαιτκό κλίμα, ειδικά για τις ΜμΕ του τουρισμού, ο εγχώριος πληθωρισμός στο 4,6% ενισχύει τις πιέσεις στο κόστος, καθώς αυξάνονται οι δαπάνες για ενέργεια, λειτουργία και εργασία, περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Διαφοροποιημένη πορεία

Με βάση πάντως την έρευνα, στην Αθήνα, η ξενοδοχειακή αγορά διατηρεί τη θετική της δυναμική, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της ζήτησης και κατά τη χειμερινή περίοδο. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, η πληρότητα αυξήθηκε κατά 2,4% και η μέση ημερήσια τιμή (ADR) κατά 2%, οδηγώντας σε άνοδο 4,5% των εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR). Η επίδοση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ισχυρής πορείας του 2025, αν και τον Μάρτιο καταγράφηκαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ ξενοδοχείων.

Στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα είναι πιο μεικτή. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ξεκίνησε με ήπια θετικό πρόσημο, κυρίως λόγω αύξησης τιμών και όχι λόγω ενίσχυσης της ζήτησης. Η πληρότητα υποχώρησε οριακά κατά 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αν και παρέμεινε υψηλότερη σε σύγκριση με το 2024. Σε μηνιαία βάση, ο Φεβρουάριος κινήθηκε ανοδικά, ενώ ο Ιανουάριος και ο Μάρτιος κατέγραψαν πτώση.

Η χαμηλότερη επίδοση του Ιανουαρίου πιθανόν συνδέεται και με εξωγενείς παράγοντες, όπως οι αγροτικές κινητοποιήσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων, που δυσχέραναν τις μετακινήσεις. Αντίθετα, η μέση ημερήσια τιμή παρουσίασε σταθερή άνοδο, ξεπερνώντας τα 100 ευρώ σε ορισμένους μήνες, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά διατηρεί την τιμολογιακή της ισχύ παρά τις πιέσεις στη ζήτηση. Συνολικά, το RevPAR αυξήθηκε, επιβεβαιώνοντας τη σχετική ανθεκτικότητα της αγοράς.

Συγκέντρωση του τουρισμού

Παράλληλα με βάση την έρευνα, ο ελληνικός τουρισμός εξακολουθεί να συγκεντρώνεται σε λίγες περιφέρειες. Το 2025, πέντε από τις 13 περιφέρειες —Νότιο Αιγαίο, Αττική, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Κεντρική Μακεδονία— συγκέντρωσαν τη συντριπτική πλειονότητα των ταξιδιωτικών εισπράξεων, των διανυκτερεύσεων και των επισκέψεων. Αντίθετα, οι υπόλοιπες περιοχές, αν και προσφέρουν αυθεντικά και διαφοροποιημένα προϊόντα, χαρακτηρίζονται από μικρότερη κλίμακα μονάδων.

Συγκεκριμένα, το 2025, πέντε από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας - Νότιο Αιγαίο, Αττική, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Κεντρική Μακεδονία - αντιπροσώπευαν περίπου το 90% των ταξιδιωτικών εισπράξεων, το 88% των διανυκτερεύσεων και το 83% των επισκέψεων, ενώ αντιπροσώπευαν το 67% των ξενοδοχείων και το 79% των δωματίων ξενοδοχείων. Οι υπόλοιπες οκτώ περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της Πελοποννήσου, προσφέρουν ένα ποικίλο και αυθεντικό τουριστικό προϊόν, με σχεδόν 3.300 ξενοδοχεία και 95.000 δωμάτια ξενοδοχείων, ή κατά μέσο όρο μόνο 29 δωμάτια ανά ξενοδοχείο.

Εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, το Ναύπλιο αναδεικνύει τόσο τις δυνατότητες όσο και τις αδυναμίες της περιφέρειας. Παρά τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης επισκεπτών, η ζήτηση παραμένει περιορισμένη, με την πληρότητα να διαμορφώνεται στο 45%. Η ανάπτυξη βασίζεται κυρίως στην αύξηση τιμών, ενώ η εποχικότητα και ζητήματα υποδομών —όπως η στάθμευση και η προσβασιμότητα— περιορίζουν την περαιτέρω εξέλιξη, ιδιαίτερα εκτός υψηλής σεζόν.

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον

Παρά τις προκλήσεις, ο κλάδος εξακολουθεί να προσελκύει επενδυτικά κεφάλαια. Σημαντικές συμφωνίες πραγματοποιήθηκαν το πρώτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής ξενοδοχειακής αγοράς. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πωλήσεις και εξαγορές ξενοδοχειακών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς, καθώς και στρατηγικές συνεργασίες που ενισχύουν την παρουσία ελληνικών ομίλων στο εξωτερικό.